Las lágrimas de Adele al reencontrarse con la profesora que la inspiró en el instituto: "Estoy tan orgullosa de ti"

El estreno del nuevo disco de Adele se ha vivido como un auténtico acontecimiento. La artista retoma su carrera artística después de un etapa complicada debido a su divorcio y la ansiedad que le produjo, pero los remedios que puso para mantener las dificultades a raya la han convertido en una nueva Adele.

La artista ofreció un concierto en el London Palladium de Londres para presentar las canciones incluidas en 30, su nuevo álbum, y el show fue retransmitido por el canal ITV este domingo por la noche. Así, los británicos pudieron disfrutar del regreso de una de las voces más importantes y con más proyección del país.

"Cuando eras más joven, ¿hubo alguien que te inspiró?"

Al concierto asistieron numerosas personalidades inglesas, entre las que se encontraba la actriz Emma Thompson. Como si se tratase de una rueda de prensa entre amigos, la intérprete cogió el micrófono para preguntar a Adele por sus referentes en la infancia. Concretamente, quiso saber si había alguna figura que la hubiese inspirado durante su infancia.

Casi sin pensarlo, Adele se refirió rápidamente a una de sus profesoras de instituto, la que impartía inglés. "Sí, tuve una profesora en Chestnut Grove que me enseñó inglés. Esa fue la señorita McDonald", recordó la cantante.

Thompson quiso saber si la artista continuaba teniendo relación con ella. Aunque parecen preguntas inocentes, se trataba de un teatrillo de la organización, con Thompson como cómplice, para sorprender a Adele con el encuentro con esta profesora tan especial.

"No, ella se fue cuando yo estaba en el octavo año. Sí, fue solo un año, pero ella realmente me metió en la literatura. Siempre he estado obsesionado con el inglés y, obviamente, ahora escribo letras. Pero también bailaba en la calle. Estaba demasiado asustada para unirme, pero en la cantina solían hacer estos bailes y cosas así. Pero sí, ella solo... Ella era tan genial. Tan atractiva. Ella hizo que nos importara y sabíamos que ella se preocupaba por nosotros, y cosas así y era solo... Ella solía tener todos estos brazaletes de oro y lentejuelas doradas. No sé, ella era jodidamente genial... y tan responsable que realmente esperaba mis lecciones de inglés", explicó la cantante, visiblemente emocionada.

"Estoy tan orgullosa de ti"

Acto seguido, se escucha decir "ella está aquí hoy" y el público estalla aplausos y emoción. La artista, sorprendida, no puede evitar llevarse la mano a la boca y buscar a su profesora con la mirada. "Estoy tan orgullosa de ti", le dijo la señorita McDonald cuando se subió al escenario para abrazarla. "No sabía que estabas aquí", dice Adele entre lágrimas. "Está bien, se suponía que era una sorpresa", responde la maestra, a la Adele no veía desde que tenía 12 años. "Gracias por recordarme", le dice la profesora, que con los años ha tenido hijos y ha dejado las aulas para dedicarse en exclusiva al baile.