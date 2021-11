Adele habla sobre su pérdida de peso: "No soy responsable si alguien se siente mal con su cuerpo"

Adele acaba de lanzar 30, su nuevo disco que además está basado en su divorcio de Simon Konecki, el padre de su hijo Angelo. La artista lo ha presentado con un concierto llamado One Night Only y ha hablado sobre él y cómo se siente en esta etapa de su vida en una sincera entrevista con Oprah Winfrey.

En esta charla, la artista ha explicado que el motivo por el que ha adelgazado 45 kilos fue precisamente debido a la ansiedad que le provocó el divorcio. "Toda mi vida he estado obsesionada con la idea de crear una familia, de tener lo que yo no tuve", le ha explicado haciendo referencia al abandono por parte de su padre cuando ella tenía dos años.

Por este motivo, pese a que su relación con Simon empezaba a hacer aguas, decidió aguantar por su hijo Angelo: "Desde muy joven me prometí a mí misma que, cuando tuviera hijos, estaríamos juntos. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo".

Pero encontrarse dentro de una relación en la que no quería estar solo hizo que Adele empezase a experimentar graves ataques de ansiedad, que continuaron cuando finalizó su matrimonio. La única vía de escape que encontró la artista para evadirse de esta ansiedad fue el ejercicio físico: "Me di cuenta de cuánto confiaba en la presencia de mi entrenador cuando me sentía tan perdida. Además, no sentía ninguna ansiedad cuando estaba en el gimnasio. Entrenar se convirtió en mi momento: tener un plan todos los días cuando no tenía planes".

Su cuerpo, objeto de debate

Adele es consciente de lo mucho que se ha hablado de su pérdida de peso, aunque lo hiciese más por tratar su ansiedad que por adelgazar. Oprah quiso saber cómo le sentó las opiniones de mujeres que se habían identificado con su cuerpo, y que se sorprendieron con su cambio físico. "No se sorprendió o incluso desconcertó, porque mi cuerpo ha sido objeto de debate durante toda mi carrera", le respondió la cantante.

¿Soy demasiado grande o demasiado pequeña, tengo calor o no, o lo que sea? Yo nunca admiré a nadie por su cuerpo. No es mi trabajo valorar cómo se sienten las personas con respecto a sus cuerpos. Me sabe mal si esto hizo que cualquiera se sintiera horrible consigo misma, pero ese no es mi trabajo. Estoy tratando de arreglar mi propia vida", añadió tajante.