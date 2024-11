Las lágrimas de Beatriz Luengo tras las acusaciones de Willy Toledo hacia la pareja de la cantante: "Nos vemos en los tribunales"

Beatriz Luengo ha estado inmersa en la promoción de último documental que ha dirigido Patria y Vida: The Power Of Music. La obra audiovisual relata la historia de seis raperos cubanos que escriben la canción Patria y Vida (título inspirado en contraposición al lema Patria o Muerte), que se convierte en todo un himno en Cuba en las protestas de la isla en 2021. Sin embargo, este tema acabó siendo prohibido por el régimen cubano, condenando a 9 años de cárcel a uno de estos raperos, y por ende, fuerza al exilio al resto de componentes, entre ellos Yotuel, pareja de Beatriz Luengo, quien se vio obligado a cruzar el otro lado del charco hasta España.

En mitad de la promoción de esta obra, Yotuel detalló en el programa LateXou, que que si se escucha la canción "vas 10 años a la cárcel" e incluso si buscas la canción en Facebook, "te meten cinco años" preso. Sin embargo, las redes ardieron cuando Willy Toledo se pronunció en la red social X, afirmando que todo lo que contaba Yotuel era "mentira", detallando además que el rapero "es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por tres monedas".

Esto sin duda, ha enfadado a Beatriz Luengo, quien ha expresado su malestar a través de redes: "Es aberrante que usted ponga en su boca a mi hijo (menor de edad) para insultar a mi marido. Que sea capaz de decir algo tan fuerte como que mi marido “lo vendería por 3 monedas” y lo peor es que los medios de mi país se hagan eco", comenzaba diciendo en su comunicado en esta misma red social.

"Mi hijo es absolutamente querido y sus padres luchan por él cada día con muchísimo amor. Cada día da más asco señor Toledo", comentaba. En mitad de un escrito en el que expresaba su queja tanto por el comentario de Toledo como por los titulares de los medios, concluyó desvelando que había demandado al actor: "Por cierto esta mañana le he puesto una demanda. Nos vemos en los tribunales".

Sus declaraciones en televisión

No obstante, estas no han sido sus únicas declaraciones. La intérprete de Más Que Suerte se pronunció recientemente en televisión, donde la actriz, entre lágrimas, daba a conocer cómo le afecto esta actitud por parte del productor: "Todo esto es muy fuerte, he sufrido mucho miedo, tengo protección de los Estados Unidos. Me da mucha pena que ahora en mi país tenga que sentir miedo de cruzarme con este señor y el séquito de tres personas, que las redes han venido. Hacerme sentir tan vulnerable...".