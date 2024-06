Beatriz Luengo critica el machismo en la música: "¿Por qué no hablamos de una sexualidad que le da gusto a la mujer?"

Beatriz Luengo, cantante y actriz española, ha denunciado el machismo de la industria musical. Lo ha hecho en una entrevista personal con Laura Escanes, durante un episodio de su podcast Entre el cielo y las nubes.

La artista ha explicado a la influencer que, aparte de cantante, también es compositora: "He compuesto para Daddy Yankee, Ozuna, Cristina Aguilera, Camila Cabello, Ricky Martin... Para muchos artistas", dice. Este bagaje le llevó, un día, a componer para una artista femenina junto a otros compositores.

Una de las canciones que tenían que componer durante la sesión era un tema sobre la sexualidad, y los profesionales que acompañaban a Luengo propusieron un verso que no le gustó nada: "Quiero que me riegues con tu manguera toda la noche entera". "No se me olvida", confiesa la española.

Beatriz Luengo en TMES | Europa FM

Beatriz Luengo se quedó impactada por esa idea. "Yo les decía: pero tío, si estamos componiendo para una artista femenina que va a hablar sobra la sexualidad, ¿por qué no hablamos de una sexualidad que le da gusto a la mujer?", explica indignada a Escanes.

Y continúa: "¿Por qué [la mujer] siempre tiene que querer que no le quepa en la boca o que le rieguen con una manguera? ¿No os dais cuenta de que es una visión de la sexualidad que le da placer al hombre? ¿Por qué no intentamos hablar de la sexualidad femenina, de la que se habla muy poco?", critica.

Durante la charla, Luengo ha defendido que las mujeres también tienen "sus sueños y sus cosas que le dan placer".

La solución de Beatriz Luengo: contestar al machismo con música

"Era muy difícil para mí cambiar el sistema desde las sesiones de composición, así que decidí contestar a las canciones abiertamente, públicamente", reconoce la española.

Beatriz Luengo, alrededor del año 2020, compuso versiones propias de canciones populares para darles un enfoque feminista. Lo hizo con El amante de Nicky Jam, con When I Was Your Man de Bruno Mars o con Hawái de Maluma. "Esto fue un tema que me trajo mucha viralidad y también mucho hate", confiesa.