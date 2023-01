Lali Espósito asegura que se planteó actuar "desnuda" en la final del Mundial de Fútbol

Lali Espósito fue una de las protagonistas de la Final del Mundial de Qatar donde Argentina se proclamó ganador.

La cantante, de 31 años, cantó el himno de su país en uno de los eventos deportivos más vistos del año. La expectación por conocer al que sería el ganador de la competición estaba por las nubes, lo que provocó una presión sobre la cantante que gestionó gracias a los amigos con los que había viajado al país árabe.

Lo que no sabíamos era que la organización del campeonato contactó con la cantante solo 20 horas antes de que arrancase el partido de la final. Con tan poca previsión, Lali Espósito tuvo que ponerse las pilas para preparar su actuación.

"Unos nervios...fue un calvario. Yo estaba de jarana en Qatar, disfrutando el mundial como una turista más y cuándo me llamaron dije que no podía", le contó este martes a Pablo Motos en El Hormiguero, programa al que acudió acompañada de Miguel Ángel Silvestre con motivo de la promoción de su serie Sky Rojo.

Entre el shock por la propuesta y los nervios, la primera respuesta de la argentina fue negarse a actuar. "Me puse a llorar y dije 'no puedo, no puedo hacer esto'. Estaba con amigos y me dijeron 'sos la mujer que va a cantar el himno, dale que vos podés'. Ahí sientes que no puedes, que no eres digna de semejante oportunidad. Pasé muchos nervios en la previa, muchos", relató Lali, que finalmente optó por aceptar realizar un show que probablemente no olvidará en la vida.

La cantante tuvo que escoger el vestuario para la actuación en tiempo récord. Cuando viajó a Qatar ni siquiera se imaginaba protagonizar un momento de este calibre, así que no tenía un look adecuado para el show.

"A las 18.00h de la tarde me fui corriendo de compras para comprarme algo para ponerme porque estaba de chándal yo por la vida. Soy medio enano y todo me quedaba grande, lloraba en todos los probadores", recuerda.

Tal fue el nivel de presión y nervios que incluso se llegó a plantear salir al campo totalmente desnuda. "Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera, enserio, no tenía vestido", bromeó.