Laura Escanes se autoimpone una 'red flag': "Pido disculpas"

Laura Escanes es humana, y así se presenta entre sus seguidores en redes sociales. Como parte de la generación millenial, la influencer no ha podido evitar compartir una reflexión personal en Instagram para pedir perdón por lo que denomina "una red flag" suya, pero que cada vez es más común en la era digital que nos rodea.

Se refiere al tan temido ghosting, es decir, la práctica de dejar de hablar o no contestar a una persona con la que estabas manteniendo una conversación o una relación activa. "Estoy volviendo de Tarragona y siempre aprovecho el tren para acabar de repasar todos los mensajes antiguos de WhatsApp que a veces se acumulan", comenzaba diciendo Escanes.

"Os juro que siempre intento contestar, pero pido disculpas públicamente a toda la gente que he hecho ghostingporque me siento FATAL. Es como que en mi cabeza contesto y luego no ocurre y me doy cuenta pasadas las semanas y claro, quedo fatal y odio eso de mí. Podríamos decir que eso es una red flag mía", zanja.

Laura Escanes en los Premios Laureus 2024

Las relaciones con diferencia de edad, otra red flag

Hace apenas un mes, Escanes hablaba de otra red flag: las relaciones de amor con diferencia de edad. Ella, que vivió en primera persona esta experiencia durante su relación con Risto Mejide (quien le saca 22 años), comentó que esta ruptura le hizo cambiar de opinión sobre este tipo de romances.

"Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable, que si hay amor no pasa absolutamente nada. Y ahora pienso que no, que hay muchos factores que sí afectan y uno, el más importante, es el momento vital", dijo. "Tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja".

Durante su charla con el podcaster Ricardo Moya, contó que, pasado un tiempo y a pesar del amor, esta diferencia de intereses vitales "no te hace feliz". "Hay muchos momentos que te van como alejando, alejando, alejando... Y creo que es mucho más fácil que eso suceda cuando hay diferencia de edad que cuando no la hay", zanjó.