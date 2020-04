Laura Escanes estalla contra una seguidora que se mete con sus pechos

Hay críticas constructivas, críticas maliciosas, críticas educadas y críticas maleducadas. Más que lo que quieras decir, importa mucho cómo se diga: en qué términos, con qué tono... Las redes sociales son una buena manera de estar conectados, pero también son el nido de cientos de perfiles que, escondidos en el anonimato, se atreven a hacer daño deliberadamente.

No es la primera vez ni será la última. Cuando Laura Escanes lee algo irrespetuoso no duda en contestar, y así lo ha hecho con el comentario de una seguidora que no ha gustado nada a la joven madre.

"Qué feos tienes los pechos", comentaba una seguidora en una imagen en la que la influencer posa frente al espejo sin sujetador. Una foto natural, de andar por casa, muy parecidas a las que estamos viendo estos días durante el confinamiento.

"Te puedes ir a la mierda", contestaba Laura, que probablemente se quedase sorprendida por el descaro de la seguidora que entró a valorar su pecho, algo... ¿Completamente innecesario? Sí.

"No te molestes, te lo digo para que te pongas un sujetador porque se ven muy feos. Lo digo desde el cariño, en serio. Seguro que muchas lo pensamos. No seas malcriada", replicaba la seguidora ante la influencer y sus fans, que tardaron poco en defenderla.

Laura Escanes no siguió la discusión y dejó de responder a la usuaria, pero aprovechó para hacer una reflexión sobre el comportamiento de las personas en las redes, que en muchas ocasiones es cruel y deliberado.

"Por suerte, la mayoría de gente del mundo y de las redes sociales es buena. Siempre hay gente a la que no les vas a gustar. Se puede debatir o discutir con la gente que no piensa igual que tú. No pasa nada. Lo que sí pasa es cuando faltas el respeto, cuando hay falta de educación, cuando no se dicen las cosas de una manera correcta sin pensar si estás haciendo daño al otro o no".