Laura Escanes explica que se ha sometido a una cirugía: "Voy a apagar el móvil para no leer nada"

La influencer, que llevaba varios días ausente en las redes sociales, se ha sincerado con sus seguidores, a los que explicó que acababa de someterse a una cirugía y que se había alejado del teléfono móvil para no leer las posibles críticas.

Aunque es cierto que comparte su día a día en Instagram, Laura Escanes acostumbra a reservar una pequeña parcela de intimidad para ella misma y su familia que no muestra en las redes. Sin embargo, la influencer prefiere ser ella la que transmita las noticias importantes a sus seguidores antes de que los rumores lleguen a los titulares. Por eso mismo, la madre de Roma ha decidido contar que llevaba varios días alejada de las redes porque acababa de someterse a una operación de pecho.

"Siento que esconderlo es como engañaros o no estar contando la verdad, hace unos días me operé el pecho y ya he pasado la primera noche en casa", decía la joven visiblemente nerviosa.

"Llevaba muchos años pensando si hacérmelo, pero después del embarazo las dudas y ganas aumentaron bastante. He estado visitando varios doctores hasta que me decidí por una doctora que entendió a la perfección lo que quería", explica, asegurando que "es una decisión importante y algo muy serio, tiene sus riesgos, por eso estuve tanto tiempo pensando. Ahora me duele un poquito pero va todo muy bien".

Laura Escanes en Instagram / Instagram

Aunque la modelo tenía clara su decisión de operarse, el miedo a las críticas la frenó a la hora de compartir la noticia. Siempre suele responder a los haters, pero tras una operación quirúrgica es normal que la joven no tuviese ganas de entrar en discusiones.

"Siempre he sido una defensora de que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo y siempre cuando lo haya decidido así y no por presiones de nadie. Voy a apagar el móvil para no leer nada, necesito calma, tranquilidad y que la recuperación sea lo más rápida y fácil posible", terminaba.

CRÍTICAS HAGA LO HAGA

Laura Escanes ha denunciado en numerosas ocasiones la avalancha de críticas que recibe casi cada día, todavía más desde que se ha convertido en madre. Relacionado con el tema del pecho, hace poco una seguidora la atacaba con un comentario negativo al que la influencer no dudó en responder.

"Qué feos tienes los pechos", comentaba una seguidora en una imagen en la que la influencer posa frente al espejo sin sujetador.

"Te puedes ir a la mierda", contestaba Laura, que probablemente se quedase sorprendida por el descaro de la seguidora que entró a valorar su pecho, algo... Completamente innecesario.