Laura Escanes responde a las críticas por darle espaguetis a su hija de 6 meses

Laura Escanes ha querido contestar a todos los usuarios que pusieron el grito en el cielo cuando vieron que le daba espaguetis a su hija Roma, de 6 meses. La influencer, que está optando por darle a su bebé una alimentación autorregulada introduciendo alimentos sólidos , no se ha quedado callada ante los que la llaman irresponsable.

Desde que se quedó embarazada, Laura Escanes ha compartido momentos de su embarazo así como de los primeros meses de vida de la pequeña Roma.

Acostumbrada a que todo lo que publique genere una gran cantidad de elogios y de criticas, poco le sorprende a estas alturas que otros usuarios se metan en la forma en la que está educando a su hija.

Laura y Risto han optado por la alimentación BLW (baby led weaning), traducida como "alimentación complementaria autorregulada". Consiste en incorporar sólidos en la alimentación del bebé sin pasar por purés ni triturar la comida, dejando que el propio bebé coma cogiendo la comida con sus propias manos.

Para todas aquellos padres que quieran apostar por este tipo de alimentación, Escanes ha publicado una historia destacada en su perfil de Instagram con algunos consejos. El primero y el más importante es que antes de empezar la alimentación BLW los padres hagan un curso de primeros auxilios, aunque Laura matiza que este curso lo tendrían que hacer todos los padres ya que "desafortunadamente los bebés no solo se atragantan con la comida".

Por otro lado, cabe decir que la alimentación BLW es complementaria, y que en ningún caso sustituye la principal fuente de nutrientes del bebé, que es la leche materna o de fórmula.

A través de Instagram Stories podemos ver algunos de los alimentos que Roma coge con sus propias manitas, entre ellos un bol de espaguetis con tomate.

Esto ha generado algunas críticas hacia Escanes. Una de ellas, la de una usuaria que la propia influencer ha compartido para responder a este tipo de comentarios: “¡Pero a esta mujer cómo se le ocurre dar espaguetis a un bebé de seis meses! No tiene dientes, se puede ahogar y no alimenta, ¿a ti no te han enseñado que tienen que comer papillas y purés? #lauraescanesinresponsable”,

Laura Escanes responde a las críticas por darle espaguetis a su hija / Instagram / Twitter @lauraescanes

“Pero cómo se me ocurre!!!!! A la hoguera!!!!”, escribe Laura junto a un emoji llorando de risa dejando claro que lo mejor es tomarse con humor este tipo de comentarios.

Por su parte, Risto respondía con un "iNmperdonable" haciendo referencia a la falta de ortografía del "inresponsable" que escribía la usuaria, que ya ha eliminado la publicación.