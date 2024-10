Laura Moure, más allá de 'La ruleta de la suerte': su novio de siempre, su discreta vida y su trabajo con Yorgos Lanthimos

La devoción de Laura Moure por las luces navideñas: “A mí me encantan, aunque no sea Navidad” | antena3.com

Hace nueve años, en 2005, la modelo y actriz madrileña Laura Moure se unió al equipo de La ruleta de la suerte.

Desde entonces, todos los días, de 13.50 a 15 horas, Laura Moure es fiel a su cita con los espectadores y, con su simpatía y el aura de buen rollo que la rodea, se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles y más queridos de Atresmedia.

Además, Moure, ajena a las polémicas que han surgido alrededor de su papel como azafata del concurso, es desde hace años, reivindicada por Antena 3 como la copresentadora de este espacio líder de audiencia en su franja de la mañana, con más de un 20% de cuota de pantalla, que ahora da el salto a la noche del sábado el prime time. "Laura presenta el principio del programa y lo despide, participa en la prueba final y revela sus premios, comenta los paneles y cualquier anécdota o momento con Jorge (Fernández). En definitiva, es un miembro activo y necesario, con un papel esencial en el desarrollo del concurso. Aporta dinamismo y forman un tándem que encanta a la audiencia".

Efectivamente, uno de los secretos del éxito del programa y de sus presentadores, es la complicidad y el ambiente relajado que existe entre Laura y Jorge Fernández. Tanto es así que hace tiempo que los espectadores creen —o les gusta creer— que entre ellos hay algo más fuera de las cámaras.

Los hombres de su vida

Pero no, no hay nada entre la pareja reina de los mediodías en la tele más allá de ser buenos compañeros y amigos, y dedicarse bonitas palabras. "Es una tía fantástica, es supercariñosa, todo el equipo estamos encantados con ella y es una tía muy guay", decía el presentador alicantino de ella.

En el terreno sentimental, la madrileña, a pesar de ser especialmente reservada con su vida privada y no prodigarse nada por fiestas y otros eventos sociales, presume de tener ocupado el corazón con una larga y sólida relación de más de veinte años con Kiko Chica —con él sale desde los 17 años y ahora tiene 39—.

Con él disfruta de viajes por España, de Hendaya a El Palmar de Cádiz, pasando por Pontevedra y Fuerteventura, buscando la playa y el deporte acuático.

Pero su pareja no es el gran protagonista de sus redes sociales. La mayoría de las fotos más personales de Laura Moure en Instagram son de su perro: un pomerania llamado Maylo que adoptó en 2016 y al que le dedica tiernas palabras.

Y el último hombre de su vida, es su hermano, Mario Moure, velocista en pista cubierta que fue campeón de España en 2016 y medalla de bronce en 2021.

El amor y la admiración que se procesan es mutuo. "Hoy es el día de un pilar básico en mi vida, la persona que mejor me quiere en este mundo. No me imagino una vida sin ti… eres y siempre serás mi mejor referencia", le escribía el deportistas para felicitarla por su cumpleaños.

Sus trabajos más allá de la tele: modelo y actriz

A sus 39 años, Moure presume de un extenso currículum, más allá de su labor de presentadora en Atresmedia.

Empezó trabajando como modelo y aún hoy sigue prestando su imagen a numerosas firmas de belleza y moda.

Pero también es actriz y orgullosa de ser una de las privilegiadas que ha trabajado a las órdenes del oscarizado director griego Yorgos Lanthimos —Pobres Criaturas, protagonizada por Emma Stone, fue la ganadora del Oscar a la Mejor película en 2023— para un anuncio de los cereales Special K de la marca Kellogg's.

En España, además de haber participado en series como Hospital Central, Obsesión y Sexo en Chueca, ha trabajado con el director Daniel Calparsoro en Combustión, película de 2013 protagonizada por Adriana Ugarte, María Castro, Alberto Hamman y Álex González.