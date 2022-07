La curiosa petición de la madre de un concursante de 'La Ruleta de la Suerte' a Jorge Fernández

Presentar de lunes a viernes La Ruleta de la Suerte significa colarse cada mediodía en millones de hogares españoles. El conocido formato, que presenta Jorge Fernández desde el año 2006, ha repartido casi tanto dinero como ilusiones.

Así, Jorge Fernández se ha convertido en un rostro familiar para los espectadores de Antena 3. Tanto es así que uno de los concursantes del último programa quiso trasladarle al presentador un mensaje de parte de su madre, gran seguidora del concurso.

"Tenemos un mensaje de tu madre, ¿verdad? ¿Qué me tiene que decir tu madre?", se preguntaba el ex Míster España.

"Que te metas la camisa por dentro, por favor”, espetó el participante con gesto divertido.

Rápidamente, Jorge Fernández dio las explicaciones sobre su estilismo, que no es la primera vez que llama la atención al otro lado de la pantalla. "Que me meta la camisa por dentro... Es que voy así siempre con la camisa medio sí, medio no, y todas las madres y muchas abuelas me preguntan: ¿pero por qué sales así?", decía.

Siguiendo el juego, el concursante apuntó a la explicación de su madre, que cree que el presentador se dedica a colocar las bombillas del plató antes de grabar y por eso luce de esa guisa. "Antes de empezar a presentar tengo que poner todos los focos", bromeaba antes de recolocarse la prenda y ajustársela bien.

"Hoy lo voy a hacer solo por tu madre. ¿Qué te parece así, Rosi? Metidita, metidita. Como un pincel para ti, Rosi", bromeó.

Su calvario antes de grabar La Ruleta de la Suerte

En una reciente entrevista con Men's Health, el presentador recordó lo mal que lo pasó cuando empezó a bajar drásticamente de peso por sus problemas de salud.

Hasta que los médicos no dieron con el diagnóstico -una intoxicación de mercurio provocada por la cantidad de atún rojo que consumía- el presentador tuvo que lidiar con lo que para él era un desmejorado aspecto físico.

"No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal", recordó.

Aunque en ese momento nunca se le pasó por la cabeza dejar su trabajo, ahora, con la perspectiva del tiempo, reconoce que no se encontraba al cien por cien paras las exigencias del programa.

"Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón. Fue una época durísima. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Esto no lo sabe nadie, pero muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba en el espejo y llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos 'cógeme un poquito más la camisa por aquí, joder, que he vuelto adelgazar...', y luego salía como podía, entraba a plató forzando la sonrisa y… '¡¡¡Bienvenidos a la Ruleta!!!", contó.