La lengua azul de Miley Cyrus te adelanta un nuevo tema de su próximo disco

La famosísima lengua de Miley Cyrus se tiñe de azul para bailar al ritmo de una nueva base bastante electrónica. Esto es lo que podemos ver en un vídeo de Instagram de Wayne Coyne, uno de los productores que está trabajando con la cantante en el que será su quinto disco.

Otro de los productores de este álbum, Mike Will Made It, responsable de éxitos como We Can't Stop; también está trabajando en su nuevo disco y ha colgado otra foto de la artista en el estudio confirmando que el disco verá la luz en 2015.