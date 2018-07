A Lenny Kravitz se le rompen los pantalones en plena actuación y enseña sus partes íntimas

El hecho sucedió en Estocolmo (Suecia) cuando el cantante se estaba entregando a su público mientras tocaba la guitarra; todo marchaba bien hasta que un pequeño accidente focalizó toda la atención en sus pantalones. Lenny se agachó al suelo con su guitarra y fue cuando se produjo el fatal momento.

Sus movimientos pélvicos imposibles provocaron que sus pantalones de cuero cediesen ante tal ritmo; eso unido a su falta de ropa interior provocó que sus partes íntimas quedasen al descubierto.

Lenny Kravitz pants rip- timed the shot beautifully @magnusgoethe Stockholm are the lucky ones!A show like no other! pic.twitter.com/3ini7MKv9L