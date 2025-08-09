La esperada foto de Aitana y Plex de vacaciones en Bali
Poco a poco se ha ido conociendo todo respecto a las vacaciones de Aitana y Plex: destino, compañía... Ahora se filtran las primeras imágenes de cómo están pasando el verano al otro lado del mundo, tanto disfrutando de su relación como compartiendo su tiempo con tiktokers.
Aitana y Plex, de vacaciones en Bali con otros conocidos influencers
Aitana y Plex han querido salir de España para pasar unos días en Bali, Indonesia. La pareja fue pillada por los fans en el aeropuerto de Dubái, y posteriormente el comunicador Javi Hoyos descubrió que se habían ido a pasar unos días al otro lado del mundo.
La pareja ha decidido compartir sus vacaciones con Archie Ted y Ángela Mármol, dos influencers muy destacados que también mantienen una relación, además de con otros amigos.
Primero fueron visto juntos a YosoyPlex y el británico, lo que llevó a deducir que estaban todos pasando el verano en Bali. Parece que si relación de amistad es de varios años, y ahora han dado el paso de hacer un viaje de parejas.
Y aunque Aitana está muy desconectada de las redes sociales y no está compartiendo nada del viaje, por las publicaciones del resto se aprecian detalles de las vacaciones: los jóvenes están alojados en una casa de lujo en Bali, y exploran la zona en moto.
Y parece que Aitana y Ángela Mármol se han hecho muy amigas, pues la propia tiktoker ha compartido una imagen que las capta de espaldas paseando y yéndose de tiendas juntas. En las pocas fotografías se las puede ver ablando y disfrutando de la compañía.
Plex y Aitana, pillados por las cámara
Y por fin ha llegado la esperada fotografía: en ella se ve a Plex y Aitana tomándose un descanso de su viaje en moto.
La cantante sostiene un café y mira el móvil, mientras Plex está apoyado al lado. Las imágenes han sido hechas por personas que viven allí, pues la pareja ha logrado esquivar a los paparazzis.