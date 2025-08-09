La esperada foto de Aitana y Plex de vacaciones en Bali

Aitana y Plex, de vacaciones en Bali con otros conocidos influencers |

Aitana y Plex han querido salir de España para pasar unos días en Bali, Indonesia. La pareja fue pillada por los fans en el aeropuerto de Dubái, y posteriormente el comunicador Javi Hoyos descubrió que se habían ido a pasar unos días al otro lado del mundo.

La pareja ha decidido compartir sus vacaciones con Archie Ted y Ángela Mármol, dos influencers muy destacados que también mantienen una relación, además de con otros amigos.

Primero fueron visto juntos a YosoyPlex y el británico, lo que llevó a deducir que estaban todos pasando el verano en Bali. Parece que si relación de amistad es de varios años, y ahora han dado el paso de hacer un viaje de parejas.

Y aunque Aitana está muy desconectada de las redes sociales y no está compartiendo nada del viaje, por las publicaciones del resto se aprecian detalles de las vacaciones: los jóvenes están alojados en una casa de lujo en Bali, y exploran la zona en moto.

Y parece que Aitana y Ángela Mármol se han hecho muy amigas, pues la propia tiktoker ha compartido una imagen que las capta de espaldas paseando y yéndose de tiendas juntas. En las pocas fotografías se las puede ver ablando y disfrutando de la compañía.

Plex y Aitana, pillados por las cámara

Y por fin ha llegado la esperada fotografía: en ella se ve a Plex y Aitana tomándose un descanso de su viaje en moto.

La cantante sostiene un café y mira el móvil, mientras Plex está apoyado al lado. Las imágenes han sido hechas por personas que viven allí, pues la pareja ha logrado esquivar a los paparazzis.