La productora de C. Tangana tacha de "absurda" la idea de su implicación en el conflicto de Miguel Adrover con Rosalía

La polémica entre el diseñador Miguel Adrover y la cantante Rosalía continúa viva. Desde que el experto en moda rechazara a la artista como clienta por no pronunciarse presuntamente sobre el genocidio en Gaza, las teorías y las respuestas no han parado de inundar las redes sociales.

El diseñador, que compartió públicamente esa conversación privada con el equipo de la catalana, quiso dejar claro que no quería trabajar con aquellos que no se pronunciaran sobre el conflicto e Israel y Palestina. Por su parte, Rosalía decidió dar su opinión al respecto: "El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina".

Por su parte, muchos usuarios en redes sociales han apuntado a que nada es casualidad: Miguel Adrover prepara un documental con Little Spain, la productora de C. Tangana, y según muchos testigos del conflicto, no sería la primera vez que El Madrileño utiliza la figura de su expareja para promocionar sus trabajar.

Pese a que no había pruebas de esta teoría, Little Spain ha decidido pronunciarse sobre lo ocurrido entre el diseñador con el que trabaja y la artista, siendo contundente en su respuesta a través de un comunicado: "The Designer is Dead es una película en la que llevamos cinco años trabajando. De cara a futuros hitos […] tenemos varias cosas que puntualizar sobre lo ocurrido estos días".

Totalmente ajenos al conflicto

"No compartimos ni apoyamos la difusión de la conversación privada entre Miguel Adrover -artista protagonista de nuestro documental- y el equipo de Rosalía", han dejado claro. Asimismo han señalado que se trata de "una decisión personal de Miguel que no representa de ninguna forma a Little Spain".

Así, la productora se ha distanciado del conflicto: "Cualquier insinuación de que alguno de nuestros miembros ha participado en esto es absurda, y quien lo sugiera desconoce el respeto y admiración profunda que sentimos por Rosalía y por su impacto en la cultura de este país".