Lil Nas X sube a YouTube el vídeo de 'Industry Baby' sin censura

Lil Nas X lo ha vuelto a hacer. El pasado viernes 23 el rapero subió el videoclip de su nuevo tema, Industry Baby, con Jack Harlow. Y en un momento de este vídeo se ve a un grupo de hombres bailando desnudos en las duchas de la cárcel, incluyendo al propio artista. Por lo que este decidió subir un tuit en el que prometía que si llegaba a los 200.000 likes subiría una versión sin censura al portal pornográfico PornHub.

El tuit no tardó en cargarse de likes, comentarios y retuits, por lo que en cuestión de días alcanzó la cifra que pedía Lil Nas X. Y él, como un hombre de palabra, ha subido hoy mismo este vídeo a YouTube: el Industry Baby con Jack Harlow (UNCENSORED). Y los fans, como locos...

... hasta que se han dado cuenta del increíble troleo del artista, que ha subido efectivamente un vídeo llamado UNCENSORED, pero que obviamente no cumple con lo que muchos de ellos se esperaban. No hay desnudos, no hay baile, no hay nada: solo una alcachofa de ducha echando agua sin parar. Aún así, en apenas unos minutos el vídeo ha alcanzado el medio millón de reproducciones. Y las que le quedan.

Segunda vez que involucra al portal de adultos

No es la primera vez que Lil Nas X habla de subir un vídeo al portal para adultos. Cuando estrenó el vídeo de Montero (Call Me By Your Name) circuló el rumor de que YouTube podría censurarlo por contenido inapropiado. Esto se debería a la cantidad de quejas y denuncias que recibió por parte de un sector ultra católico estadounidense, que consideró blasfemo el clip por aparecer haciéndole un baile sensual a Satanás. En ese momento, el rapero avisó de la misma manera.

Finalmente el vídeo no fue retirado de ninguna plataforma, por lo que Nas no lo subió a PornHub. Lo que nos queda ahora, sabiendo de su gusto por la polémica, es si no fue todo parte de una campaña publicitaria al igual que hizo con el supuesto juicio contra Nike (que no le involucraba) por las llamadas Zapatillas de Satán y que él usó como reclamo de su nuevo tema, este Industry Baby.