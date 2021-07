El supuesto juicio contra Lil Nas X que sirve como campaña publicitaria

Lil Nas X es uno de los personajes más recientes que disfrutan viviendo en la polémica constantemente. Ya lo hizo con el videoclip de su tema Montero (Call Me By Your Name), en el que aparecía haciendo un lap dance al mismísimo demonio para luego matarlo y arrebatarle su trono, pero ahora ha ido un paso más allá.

El rapero sacó en marzo, en colaboración con la empresa MSCHF, una modificación de las zapatillas Nike Air Max 97 con motivos satánicos: un pentagrama, toda en tonos negros y rojos, con la frase 'Luke 10:18' inscrita (un versículo del Evangelio de Lucas que habla de la llegada del demonio a la Tierra)... y con una gota de sangre humana.

Nike en seguida se desmarcó del producto y demandó a la empresa MSCHF, pero no así a Lil Nas X, obligando a que se retiraran los 666 pares de zapatillas –que, por cierto, costaban 1.018 dólares el par y se vendieron todos en un día–. Y ahora el rapero ha cogido esa historia para promocionar su nuevo single, Industry Baby, que saldrá el próximo viernes 23 de julio.

El nuevo single de Nas cuenta con la colaboración de Jack Harlow y está producido por Take a Daytrip y por Kanye West, quien anoche confirmó definitivamente que su nuevo disco saldría también el viernes a la venta.