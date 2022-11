Lindsay Lohan habla por primera vez tras la muerte de Aaron Carter, de quien fue pareja

Aaron Carter y Lindsay Lohan fueron pareja durante un breve periodo de tiempo. El cantante de 34 años, fallecido este fin de semana en su casa de Los Angeles, salió con la intérprete a principios de los 2000.

Fue una relación breve que marcó a la actriz de Chicas malas, que ha roto su silencio y ha hablado por primera de la muerte de su ex en una charla exclusiva con Entertainment Tonight.

"Mi corazón está con su familia. Que descanse en paz y Dios lo bendiga...", dijo Lohan sobre el cantante, por el que todavía siente "mucho amor" a pesar de que llevaban mucho tiempo sin tener contacto.

Cuándo estuvieron juntos Lindsay Lohan y Aaron Carter

Lindsay Lohan y Aaron Carter salieron entre enero de 2002 y abril de 2003, según publica la revista People. En ese tiempo, Carter salía también con Hilary Duff, con quien tuvo una relación intermitente en los primeros 2000.

"Comencé a salir con Hilary en mi cumpleaños número 13", contó Aaron Carter en una entrevista en 2005 en The Big Idea With Donny Deutsch. "Estuve saliendo con ella durante un año y medio. Después me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay, a salir con Lindsay. Después ya no quería hacer eso, así que volví con Hilary".

Imagen de archivo de Aaron Carter // EFE

Tanto Lindsay Lohan como Hilary Duff terminaron sus respectivas relaciones con Aaron Carter al poco tiempo y, años después, el cantante lamentó profundamente lo ocurrido.

"No seas ese idiota estúpido que pierde al amor de su vida para siempre... Como yo...", tuiteó en 2014 junto a una foto de Hilary Duff, quien acababa de separarse d esu marido Mike Comrie. "Pasaré el resto de mi vida tratando de mejorar para volver con ella. No me importa lo que NINGUNO de ustedes piense", escribió.

El mensaje de Hillary Duff

Aaron Carter no recuperó la relación con el tiempo, pero su muerte ha servido para conocer los sentimientos de Hilary Duff por quien fue su pareja.

"Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan difícil para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo", escribió Hilary en Instagram el 5 de noviembre. "Tenías un encanto que era absolutamente efervescente... muchacho, mi yo adolescente te amaba profundamente. Enviando amor a tu familia en este momento. Descansa tranquilo".

A pesar de que Carter simultaneó la relación con Lindsay Lohan y Hilary Duff, las dos actrices mantienen buena relación.

"Las dos somos adultas y lo que sea que pasó entre nosotras, pasó cuando éramos jóvenes", dijo Hilary Duff en People en 2007 dando por concluida su enemistad.