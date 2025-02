"Una loba jamás olvida a su manada": la bonita carta de Shakira a sus fans ante el comienzo de 'Las mujeres ya no lloran tour'

Shakira empieza su esperada gira Las mujeres ya no lloran, este martes, 11 de enero, en Río de Janeiro. Todo está preparado para que la colombiana vuelva a recorrerse el mundo sobre el escenario.

Ella misma está especialmente emocionada, y así lo ha reflejado en una carta a sus fans por el inminente inicio del tour. "Queridas lobas y lobos, hoy es el día. En este momento escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso", ha escrito en redes sociales.

"Doce meses. Catorce días al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida", continúa explicando la cantante en la dedicatoria, en la que ha insistido en el esfuerzo que le ha dedicado a la gira.

De hecho, ha insistido en que las emociones deben ser las protagonistas del show: "Esta noche no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada".

Por último, ha insistido en el valor que le da a sus fans, sobre todo en momentos tan importantes como este: "Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. ¡Qué ganas de verlos ya!"