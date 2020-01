Lola Índigo se defiende de las críticas con un mensaje que borra poco después, ¿arrepentida?

La cantante ha recibido algunas críticas tras sus declaraciones en una entrevista, en la que asegura que el puesto de expulsión en Operación Triunfo no es determinante para triunfar como artista.

Lola Índigo fue la primera expulsada de Operación Triunfo, pero es innegable que es una de las 'triunfitas' que más éxito ha cosechado de su edición. Mantenerse en lo más alto no es fácil y no existe una fórmula mágica para lograrlo, pero la joven ha dado una clave en una entrevista que algunos no han visto con buenos ojos.

Lola Índigo aseguraba exactamente que "no triunfas por ser primera, segunda o tercera expulsada de OT, sino por tener claro qué artista quieres ser".

Ante estas declaraciones, varios haters hacían acto de presencia y poco tardaron en criticarla. "2020 y Lola Índigo sigue siendo una flipada que canta como un gato atropellado", decía un usuario. Otros directamente desmentían sus palabras, asegurando que Mimi triunfa porque su música es mainstream. "Eso no es cierto, hay decenas de artistas que tienen clarísimo quién quieren ser, sacan la música que quieren hacer y no se comen un mojón porque su música no se consume aquí. Lola Índigo tiene una buena carrera, pero también la suerte de sacar música que triunfa hoy en día", argumentaba.

Así, parece que la joven cantante no recibió bien estos comentarios y quiso dar su opinión al respecto, cargando contra estos usuarios y dejando entrever que la criticaban únicamente por el hecho de ser una mujer.

"Una mujer no puede hablar de trabajo o de su perspectiva del éxito o del fracaso sin que se la tilde de arrogante o se la desacredite, y la verdad, no noto que hagáis lo mismo con los tíos de la industria", escribía en su Twitter.

Pocas horas después este último mensaje desapareció. ¿Arrepentimiento? ¿Mala conciencia? Sea como fuere, los trolls se alimentan de contenido, así que lo mejor es no darles pan y que se mueran de hambre.