Loli Bahia acompaña a Rosalía durante sus conciertos en Nueva York: las imágenes de su estancia en la ciudad

Rosalía y Loli Bahia siguen demostrando una complicidad única, esta vez en Nueva York. La modelo francesa y la cantante española llevan dejándose ver juntas desde finales de 2025, cuando saltaron los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellas.

Ahora, Loli Bahia está acompañando a Rosalía durante su gira LUX TOUR en la ciudad estadounidense, tal y como demuestran las fotografías de su paseo el martes 16 de junio. Ese mismo día, la artista catalana celebró el primero de sus dos conciertos en el Madison Square Garden.

Más allá de la buena sintonía entre ellas, Rosalía y Loli Bahia han optado por pasear por Nueva York con dos estilos veraniegos muy distintos. La española ha optado por un vestido de tirantes rosa y unos zapatos Mary Jane, mientras la francesa ha lucido un conjunto más sencillo con unos vaqueros rectos, una camiseta con letras y una sobrecamisa azul.

Loli Bahia y Rosalía en Nueva York | JWNY / GTRES

Aparte de este paseo, Loli Bahia también ha hecho acto de presencia en el concierto de Rosalía en el Madison Square Garden durante la art cam. En un momento del show, las pantallas proyectan la imagen de un espectador y la de una pintura, con el objetivo de que el primero imite la pose del cuadro. Pues las cámaras han enfocado a la francesa, que ha entrado de lleno en el juego ante los gritos eufóricos del público.