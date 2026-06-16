Bad Bunny cierra su residencia de 10 conciertos en Madrid: así ha sido el baile inolvidable del artista en el Metropolitano

Te interesa Bad Bunny canta junto a Lunay 'Soltera' como canción exclusiva de su noveno concierto de Madrid

Diez conciertos en un poco más dos semanas han convertido Madrid en la capital de la salsa, bachata y reguetón de la mano de Bad Bunny.

Después de No me quiero ir de aquí —la residencia de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico antes de su gira mundial— el artista ha hecho de España el segundo escenario más importante en su actual era musical, con ese trato especial a Madrid en medio de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

DTMF se ha convertido en una gira inolvidable no solo para el puertorriqueño, sino para el concepto de grandes conciertos en España. Las camaritas, los outfits personalizados, la expectación por la canción sorpresa... Todo un universo alrededor de los diez conciertos del puertorriqueño que han creado un fenómeno fan muy similar al de Taylor Swift con su The Eras Tour en 2024.

Y qué mejor manera de potenciar ese furor que con el elemento de La Casita, que haya sido más o menos polémico por el perfil de espectador que podía colarse en esta zona VIP, generaba ilusión por ver quién estaba en este segundo escenario en cada espectáculo.

El buen rollo ha invadido Madrid gracias a una estrella que no para de crecer

Cada cita de Bad Bunny en Madrid ha sido única para los fans, que han vivido el concierto tanto desde el propio estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid como desde sus casas a través de redes sociales. Cada noche de concierto, Bad Bunny ha abogado por vivir el presente, por querer a los nuestros y por perrear para que la vida tenga sentido. Y todo ello con una alegría inspiradora y con grandes éxitos interpretados con una banda en directo y un potente juego de luces.

Bad Bunny en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

El buen rollo ha invadido Madrid gracias a una estrella que no para de crecer, y qué mejor manera de celebrarlo tras el cierre de su residencia en la capital española que repasando lo mejor del paso de Bad Bunny por la ciudad:

Un posible documental de su estancia en Madrid

En el noveno concierto de su paso por el Metropolitano, los fans de Bad Bunny pudieron leer reiteradamente en las pantallas que estaban siendo grabados para un futuro proyecto. "Si accede a esta área, podría aparecer en esta producción, provisionalmente titulada DTMF The World Tour en Madrid, producida por A1 Productions, LLC y Rimas Entertainment, LLC", adelantaba el aviso.

Este consentimiento de ser grabado para aparecer en un posible documental de los shows de Bad Bunny en Madrid no tardó en hacerse viral y en aumentar las expectativas de los presentes por el concierto que estaba por llegar. Así, el puertorriqueño adelanta un documental sobre su residencia en la capital española, dejando claro que algo tan épico tiene que estar plasmado en el audiovisual.

Artistas invitados

Aunque no ha contado con invitados en todos los conciertos, Bad Bunny ha dejado claro que se rodea de buenos amigos, que han aprovechado su visita a España para acompañarlo en sus distintos conciertos en el Metropolitano:

Myke Towers

Luar la L

Young Miko

Eladio Carrión

RaiNao y De La Ghetto

y Mora

Lunay

Dei V

Quevedo

Mención especial merece Quevedo, que junto a Bad Gyal en Barcelona, el canario se convirtió en el segundo artista español en aparecer por sorpresa en la gira del puertorriqueño. Y lo hizo en un último espectáculo en el que cantaron juntos Columbia y Moscow Mule, además de un set para el isleño con canciones como Wanda y la sesión con Bizarrap.

Canciones sorpresa

Esa cuenta atrás en las pantallas para vivir la canción sorpresa en cada concierto se ha convertido en uno de los momentos más potentes de los conciertos de Bad Bunny en Madrid. Y fuera con invitado o sin él, el público se entregaba con los temas especiales de cada show. Los recordamos:

Adivino , Myle Towers

, Myle Towers Teléfono Nuevo , junto a Luar la L

, junto a Luar la L FINA , junto a Young Miko

, junto a Young Miko Como antes

Coco Chanel , junto a Eladio Carrión

, junto a Eladio Carrión Perfumito Nuevo , junto a Rainao

, junto a Rainao Dime si te acuerdas

Un verano sin ti

Hibiki , junto a Mora

, junto a Mora Soltera (Remix), junto a Lunay

Chuwi como teloneros

Si a las 20:00 horas comenzaba el show, dos horas antes aparecía en el escenario Chuwi, un grupo indie de Puerto Rico formado por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo, junto al percusionista Adrián López que ha acompañado al Conejito Malo en todos sus shows en Madrid.

Para los fans de Bad Bunny esta banda no es nada desconocida, pues canta junto al artista en el tema WELTiTA, una de las colaboraciones incluidas en el álbum Debí tirar más fotos. Esta formación musical mezcla ritmos tradicionales puertorriqueños, llevando también por bandera su país con sus canciones.

No es la primera vez que Chuwi actuará junto a Bad Bunny, pues la banda indie ha sido ya telonera del artista en su residencia de conciertos en Puerto Rico, No me quiero ir de aquí.

Entregado a sus fans en cada concierto

Dedicándole su baile a una madre que acompañaba al concierto a su hija, abrazando e invitado a La Casita a un seguidor desde pequeño, fichando a alguien de las gradas para que gritara 'Acho, PR es otra cosa'... Si algo está demostrando Bad Bunny en sus conciertos en Madrid es su entrega con los fans, a los que dedicaba una parte del show sin micrófono de por medio, pero con mucho cariño.

Bad Bunny en Madrid, más allá de los conciertos

Más de dos semanas en Madrid han llevado a Bad Bunny a disfrutar de la ciudad. Eso sí, lo ha hecho con mucha discreción.

Uno de los protagonistas fuera del estadio Metropolitano para el puertorriqueño ha sido el restaurante Gustoo, el espacio donde el chef argentino Aldo Sebastianelli despliega su cocina creativa y personal en pleno barrio de Chueca cuyos platos ha cenado el equipo del artista tras algunos de sus conciertos.

Pero el artista también ha podido disfrutar de caminatas y la activa vida nocturna que se desarrolla en los alrededores del hotel Rosewood Villa Magna, en el Paseo de la Castellana, donde al parecer ha ocupado una suite de 260 metros cuadrados y una gran terraza.

Tampoco hay que olvidar el encuentro del artista con el Papa León XIV. La coincidencia del cantante con el pontífice en la ciudad acabó provocando una reunión entre ambos: el papa saludó al músico y a su familia al final del acto en el Santiago Bernabéu que tuvo lugar el lunes 8 de junio,tal y como informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien precisó que se trató de un encuentro privado, del que no hay ni vídeos ni fotos.

Sus próximas fechas en Europa

Bad Bunny abrió su gira europea en Barcelona, y tras actuar en Lisboa, llegó a Madrid con su gran despliegue. Ahora se pone en marcha para citarse con otro público europeo, y estas son las fechas de los conciertos que le quedan por delante al artista en el viejo continente:

Düsseldorf, Alemania: Merkur Spiel-Arena - 20 y 21 de junio

Arnhem, Países Bajos: GelreDome - 23 y 24 de junio

Londres, Reino Unido: Tottenham Hotspur Stadium - 27 y 28 de junio

Marsella y París, Francia: Orange Vélodrome - 1 de julio - y La Défense Arena - 4 y 5 de julio

Estocolmo, Suecia: Strawberry Arena - 10 y 11 de julio

Varsovia, Polonia: Estadio Nacional - 14 de julio

Milán, Italia: Ippodromo Snai La Maura - 17 y 18 de julio

Bruselas, Bélgica: Estadio Rey Balduino - 22 de julio

Todo esto hace que los diez conciertos de Bad Bunny se hayan convertido en ese 'baile inolvidable' de casi un millón de personas que han asistido a los conciertos y de la propia oferta de música en directo con Madrid como sede.