Maggie Rogers se confiesa a Rosalía en Nueva York: "No puedes fiarte de los periodistas"

Maggie Rogers, cantante y productora estadounidense de 32 años, se ha sentado en el confesionario de Rosalía este martes 16 de junio, durante el primer concierto del LUX TOUR en el Madison Square Garden. La invitada ha contado una historia 'de amor' muy breve con un periodista del prestigioso diario The New York Times.

Resulta que, cuando Maggie Rogers estaba soltera, un amigo ejerció de celestino para que tuviera una cita con un hombre "soltero y guapo que trabaja en The New York Times", según la descripción de la artista. Una noche, el periodista le propuso dar un paseo en su "coche vintage" por Manhattan. Durante el trayecto, la cantante empezó a enamorarse de él...

A la una de la mañana, Maggie Rogers y el hombre terminaron dentro de las oficinas de The New York Times, que en ese momento estaban vacías. "Entramos y él me hizo una visita completa del edificio. Nos besamos en la sala de conferencias. Fue un momento realmente bueno", le ha contado a Rosalía ante la emoción del público.

Pero esta bonita historia de amor se truncó en pocas horas. A la mañana siguiente, Rogers llamó a sus amigos para contarles lo ocurrido y se dio cuenta de que el hombre no había sido sincero con ella. "Mi amiga dice: 'Dios mío, ese es el novio de mi amiga'. Así que, obviamente, lo llamo y le digo: '¿Quién es esa chica?'. Y él me dice: '¿Puedo ir a verte? Me gustaría mucho hablar contigo sobre esto'".

En ese momento, Rogers rechazó cualquier contacto con el hombre. "Venga ya, periodista de The New York Times", ha comentado Rosalía al escuchar la historia completa. Entre ambas, han llegado a la conclusión de que no se pueden fiar de los periodistas. "Es algo que ya sabíamos", ha matizado la española.