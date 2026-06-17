Rosalía recuerda la primera vez que cantó en Nueva York en su concierto con el 'LUX TOUR': "Sin exagerar, eran 20 personas"

Rosalía ya está con pleno LUX TOUR en Estados Unidos, donde, después de haber aplazado tres conciertos por una emergencia familia y tras ver modificadas sus fechas en Nueva York por a victoria de los Knicks en la NBA, la artista al fin se ha impuesto en su primera noche en el Madison Square Garden este 16 de junio.

Para la catalana ha sido muy especial actuar en la Gran Manzana, y así se lo ha trasmitido a su público neoyorquino, a los que ha recordado la primera vez que actuó en la ciudad estadounidense. "Recuerdo el primer concierto que hice aquí en Nueva York. Sin exagerar, eran como veinte personas", ha rememorado.

Aunque la intérprete de La Perla no ha especificado cuándo había sido, en marzo de 2018 la cantante actuó en el Joe's Pub, donde presentó su disco Los Ángeles, y aunque no hay registros oficiales de cuántos espectadores tuvo en aquella cita, todo apunta a que fueron unas pocas decenas.

Y de esta cifra a los casi 20.000 espectadores del pabellón más emblemático de Nueva York. Así, Rosalía ha mostrado su emoción: "Y esta noche, ¡voy a tocar en el Madison Square Garden! ¡Y no solo una noche, sino también mañana! Tocar en el Madison Square Garden es algo muy importante para mí. Es una locura".

La artista ha dado las gracias al público por apoyarla. "Lo haré con todo mi amor y espero que haya algo aquí que podáis llevaros con vosotros. Nada me hará más feliz. Esto es lo que le da sentido a lo que hago. Esto es lo que hace que tenga sentido para mí", ha reflexionado la artista antes de dar un colosal concierto en el templo musical de la Gran Manzana.

A Rosalía le espera otro concierto este 17 de junio en el Madison Square Garden, demostrando que es una auténtica artista internacional que no se le resiste ninguna ciudad.