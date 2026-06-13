Quién es Tius Luka, el niño de 10 años que ha cantado con Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026

Tius Luka y Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos | Jared C. Tilton - FIFA / FIFA vía Getty Images

Katy Perry ha sido una de las estrellas que han cantado en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles (Estados Unidos), celebrada este viernes 12 de junio. La cantante ha aparecido sobre el escenario minutos antes de arrancar el encuentro entre EE. UU. y Paraguay junto a un niño de 10 años de nacionalidad noruega llamado Tius Luka. Juntos han interpretado WONDER, un tema de Katy Perry de su último disco 143 (2024).

La estrella del pop ha llevado puesto un voluminoso vestido plateado y su actuación, ya con el estadio medio lleno, ha generado gran expectación entre los asistentes. El concepto visual ha rendido homenaje a los grandes emblemas de Los Ángeles, recreando la famosa Ruta 66 y el icónico cartel de Hollywood.

Sin embargo, la atención mediática se ha centrado en la desconocida figura del niño. Desde su actuación, muchos espectadores y usuarios se han preguntado quién es Tius Luka y por qué ha cantado con Katy Perry en la inauguración del Mundial de fútbol.

El vínculo entre Katy Perry y Tius Luka

En una publicación de Instagram, Katy Perry ha explicado su relación con Tius Luka, quien grabó su parte de la WONDER en 2021, cuando tenía cinco años. "Escuché su voz en 2023 y me inspiró para escribir los versos de WONDER, que después incluí en mi sexto álbum", ha dicho. "Ahora Tius tiene 10 años y el viernes viajó desde Noruega hasta Los Ángeles para cantar esta canción conmigo en el Mundial", ha añadido.

La canción es una oda a mantener la inocencia de la infancia: "Algún día, cuando seamos más sabios / ¿Nuestros corazones seguirán teniendo esa chispa? / ¿Alguien puede prometerme que / Nuestra inocencia no se pierda en este mundo cínico? / Un día, cuando estemos viejos / ¿Seguiremos volteando hacia arriba con asombro?", dice la letra traducida de WONDER.

Así es Tius Luka

Tius Luka Sundberg es un niño noruego de 10 años que reúne más de 17 mil seguidores en Instagram. Ahí comparte detalles de su día a día, pero sobre todo publica vídeos versionando canciones tan conocidas como A Million Dreams, de la banda sonora de la película musical El gran showman (2017).

El vínculo de Tius Luja con el mundo del espectáculo proviene de su familia, pues su padre Kent Sundberg es un conocido músico y productor de Noruega. Él y su hermano Cato Sundberg lideran el grupo Donkeyboy, una banda de synthpop que debutó en 2009 y que cuenta con varios números uno en las listas de éxitos de su país.