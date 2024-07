"Volveré": la aparición sorpresa de Àngel Llàcer en la final de 'Tu cara me suena 2024'

Àngel Llàcer sigue recuperándose de una dura enfermedad que cogió durante un viaje a Vietnam, donde se contagió de shigella y tuvo que ser ingresado en la UCI durante dos semanas y enfrentarse a varias cirugías.

Tras su baja en Tu cara me suena, el catalán ha estado desaparecido y la información que hemos conocido de él nos ha llegado a través de sus amigos o compañeros de trabajo como Chenoa, Lolita o recientemente Santiago Segura.

Recientemente, Llácer comentó: "Hace dos meses me operaron, he pasado cuatro veces por quirófano y me dijeron que iba a morir. Pero aquí estoy, he vivido, tengo dos meses de vida".

Su mensaje en la final de 'Tu cara me suena 2024'

Durante el programa en directo del final del concurso, Tu cara me suena incluyó un vídeo en homenaje a la gran estrella del formato. Este, además, incluía un mensaje del propio Àngel Llàcer, donde agradecía el apoyo y daba la gran noticia que estaban esperando todos los espectadores.

"Quiero agradecer a mi familia de Atresmedia, de Gestmusic, a todas las personas que hacen este programa, a todos mis compañeros, a todos los telespectadores y a mi queridísimo jurado por todos esos mensajes que me habéis mandado de cariño y de apoyo", ha comenzado diciendo.

"Cuando uno está mal, esos mensajes, creáis o no, eso sí que da vida", ha dicho emocionado. "Este programa también [da vida], y hoy lo estamos disfrutando".

Y, al final, llegaba: "Cuando yo esté al cien por cien y me sienta superpoderoso, volveré. Pero eso será en la próxima edición [...]. Yo tengo que estar al cien por cien para ser presidente de ese jurado".