Lorena Castell revela qué famoso le presentó a su novio, Rubén Bernal, y cuándo se liaron por primera vez

Fue en mayo de 2022 cuando Lorena Castell decidió hacer pública su relación con el actor Rubén Bernal. La colaboradora de Zapeando, que dos años antes se había separado de Eduardo Dabán, padre de su hijo Río, decidió compartir en Instagram una selección de fotos junto a su nueva pareja. "Qué suerte encontrarnos", escribió en su publicación.

La relación había empezado mucho antes y ahora sabemos cómo, cuándo y a través de quién.

La presentadora, que ha contado en otras ocasiones que no estaba en sus planes buscar pareja y que en ese momento llevaba una vista tranquila con amigos y su hijo, ha revelado en su visita este martes a El Hormiguero que se conocieron a través de un famoso: el modelo y actor Juan Betancourt.

"La primera vez que me enrollé con él fue en el plató de El Desafío", ha contado Lorena Castell, concursante de la segunda edición del programa de Antena 3. "Vino de amiguito de Juan Betancourt que estaba concursando conmigo, me fui yo fuera a hablar de unos temas y la cosa terminó perfectamente... Le dije ven, que te voy a hacer un desafío", ha añadido entre risas.

La segunda temporada del programa se empezó a emitir en marzo de 2022 pero se empezó a grabar mucho antes, en mayo de 2021 comenzó el rodaje de la edición que ganó Betancourt.

Quién es Rubén Bernal, el novio de Lorena Castell

Rubén Bernal es un actor alicantino de 34 años años que probablemente conozcas por ser personaje principal de la novena temporada de El Secreto de Puente Viejo, donde dio vida a Saúl Ortega, o por haber participado en Centro Médico.

El intérprete también ha participado en más de 10 cortometrajes y ha aparecido, por sorpresa, en Zapeando.

Fue el pasado mes de agosto cuando Bernal se coló en el programa de Lorena Castell, en ese momento sustituta del presentador Dani Mateo que estaba de vacaciones.

Aprovechando que en plató estaban hablando de Chiquito de la Calzada, Miki Nadal —de vacaciones en Alicante— entró en directo para explicar un chiste. Estaba hablando cuando alguien se le agolpó al ver que estaba saliendo en televisión. "Ven para aquí, que eres muy pesado", le indicó Miki a ese alguien, que, cuando apareció en pantalla, resultó ser Rubén Bernal, pareja de Lorena Castell.

"¿Pero qué haces tú ahí?", le preguntó Lorena sin salir de su asombro. "¿Os habéis encontrado en la playa? Este es mi chico, es Rubén", dijo explicando a la audiencia.

"¡Qué guapa estás con tu nuevo look!", le dijo Rubén su chica antes de despedirse. "Me he puesto hasta colorada", reconoció Lorena, antes de continuar con el programa.