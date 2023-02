Quién es Rubén Bernal, la pareja de Lorena Castell: cómo se conocieron, cuánto llevan y sus planes de futuro

Lorena Castell se encuentra en un momento muy feliz tanto laboral como personal. Su espectáculo Bingo para señoras arrasa cada noche, un carrusel de bailes y emociones. Empezó con él en su bar de Malasaña 'El Ideal' —ahora cerrado— y lo ha llevado al teatro, donde saca las plumas y los looks estilo burlesque para llevar al público al éxtasis absoluto.

Pero además sigue celebrando su reciente victoria en Masterchef Celebrity gracias a un elaborado menú que le permitió imponerse a Manu Baqueiro y convertirse en la sucesora de Miki Nadal y Juanma Castaño.

Los comienzos de Lorena y Rubén

Pero todos estos logros son más dulces porque los celebra con una persona a su lado. Ella estaba cerrada al amor después de su relación con Eduardo Dabán, con quien tuvo a su hijo Río, y posteriormente se casó con Juanito Makandé en 2013, aunque se separaron en 2015. Ahora mismo está muy feliz y enamorada de Rubén Bernal.

No han llegado a decir cuánto tiempo llevan juntos, sin embargo, oficializaron su relación compartiendo fotos juntos en mayo de 2022.

"Yo ahora mismo tengo 41 años y pienso en cuando tenía citas con 18, 25 o 32 y tenía ese gusanillo. Y eso que yo sentía lo siento ahora todo el rato. Tienes la edad del pavo también con 40. Cuando empiezas con alguien estás igual y me flipa", confesó en un programa de laSexta.

Entre los planes de Lorena Castell no estaba encontrar el amor después de varias relaciones serias, pero cuando lo dejó de buscar, apareció. Así lo explicó cuando la prensa quiso saber si lo suyo con Rubén Bernal va en serio.

"Llevaba dos años ya separada. He hecho mi vida con mi hijo, un poco más en casa, con mis amigos… Y al final no es buscar nada, es simplemente que la persona llega cuando tiene que llegar. Lo importante es que tengas alguien que te entienda, que tenga tus mismas aficiones, y que te haga reír, eso para mí es básico, y me hace reír muchísimo. Que caminemos juntos y que admires a la persona que tienes al lado y él es una maravilla", relató.

Quién es Rubén Bernal, el novio de Lorena Castell

Rubén Bernal es actor de profesión pero entre sus grandes pasiones está viajar. Nació en Alicante, tiene 34 años y quizá te suene su cara. Ha sido el protagonista principal de la novena temporada de El Secreto de Puente Viejo, donde ha dado vida a Saúl Ortega.

También ha participado en la serie Centro Médico y ha trabajado en más de 10 cortometrajes.

La sorpresa que le dio en Zapeando

Fue el pasado mes de agosto cuando Bernal se coló en Zapeando, el programa en el que Lorena Castell sustituye a Dani Mateo como presentadora durante las vacaciones.

Aprovechando que en plató estaban hablando de Chiquito de la Calzada, Miki Nadal —de vacaciones en Alicante— entró en directo para explicar un chiste. Estaba hablando cuando alguien se le agolpó al ver que estaba saliendo en televisión. "Ven para aquí, que eres muy pesado", le indicó Miki a ese alguien, que, cuando apareció en pantalla, resultó ser Rubén Bernal, pareja de Lorena Castell.

"¿Pero qué haces tú ahí?", le preguntó Lorena sin salir de su asombro. "¿Os habéis encontrado en la playa? Este es mi chico, es Rubén", dijo explicando a la audiencia.

"¡Qué guapa estás con tu nuevo look!", le dijo Rubén su chica antes de despedirse. "Me he puesto hasta colorada", reconoció Lorena, antes de continuar con el programa.

Todos los planes de Lorena y Rubén

La pareja utiliza mucho las redes sociales y en ellas comparten muchas imágenes de planes. Este verano cogieron carretera y manta y viajaron hasta la India, donde descubrieron parajes de ensueño como Kuttampuzha, Alapuzza o Munnar.

Y esta navidad la pasaron en Londres, donde disfrutaron de la nieve, los mercados festivos, las chimeneas... Aunque fue un viaje en familia, ya que también se llevaron al pequeño Río.

¿Habrá boda o todavía es demasiado pronto? La pareja ha sido muy discreta sobre sus próximos pasos, si es que los hay, aunque lo que ha quedado claro es que están muy enamorados y ya han formado su propia familia con el hijo de Lorena.