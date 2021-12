Lorena Gómez y su relación familiar con Sergio Ramos

Fue en el año 2019 cuando empezaron a filtrarse los primeros rumores sobre una posible relación entre la cantante Lorena Gómez y René Ramos, hermano del futbolista del Paris Saint Germain.

Los protagonistas tardaron poco en confirmarlo y proclamar su amor a los cuatro vientos. Las fotografías de ambos dando románticos paseos demostraban que entre ellos había una gran conexión y la artista no escondía lo feliz que estaba. "Estoy muy contenta, muy feliz. No tengo absolutamente nada que esconder. Vosotros lo habéis visto, no se puede negar", dijo en el photocall de la premiere de Bajo el Mismo Techo.

En noviembre del mismo 2019 y pocos meses después de haber iniciado su relación, la pareja anunciaba el embarazo de la cantante y se mostraban entusiasmados por la llegada al mundo de su primer hijo en común. Fue el 2 de mayo de 2020 cuando nació el pequeño René Junior.

Tanto Lorena como René están acostumbrados a compartir en sus redes sociales bonitas estampas familiares, sobre todo la cantante, que compagina a las mil maravillas su trabajo como artista y sus tareas como mamá primeriza.

René Ramos y Lorena Gómez en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en 2019 // GTRES

René Ramos ya era padre junto a Vania Millán

Para René Ramos no es su primer hijo. El hermano del excapitán del Real Madrid tiene una hija adolescente con su exmujer Vania Millán, conocida por haberse coronado como Miss España en el año 2002. Se separaron en 2016, dos años después de darse el 'sí, quiero' y tras otros seis de relación. El detonante de la ruptura sería una supuesta infidelidad por parte de él, pero los protagonistas nunca llegaron a confirmarlo.

Pilar Rubio, Sergio Ramos, Vania Millán y René Ramos // GTRES

"Porque estoy orgulloso de ver cómo te conviertes en una persona extraordinaria. Porque te quiero con toda mi alma. Felicidades, Daniela, tu padre te adora", escribió René Ramos en su cuenta de Instagram con motivo del cumpleaños de su hija.

Cuando Lorena Gómez anunció su embarazo, la modelo se mostró muy sincera al hablar de los problemas que tuvo para quedarse embaraza por segunda vez junto a René. "Pues mira, ahí René me ha metido un gol. En realidad es algo que tanto él como yo queríamos, como yo sigo queriendo. De hecho, esto demuestra que la que parece ser que tiene problemas soy yo... Pero bueno, no pierdo la esperanza", dijo.

René Ramos y Vania Millán se casaron en 2014 // GTREs

Vania Millán y Pilar Rubio, íntimas amigas

Vania Millán y René Ramos fueron pareja durante ocho largos años, tiempo en el que la modelo entabló una gran amistad con la que por entonces era su cuñada, la presentadora Pilar Rubio. El divorcio de la pareja no supuso un problema para ellas y desde entonces guardan una sólida relación.

De hecho, siempre que su agenda se lo permite, sacan tiempo para estar juntas y así ponerse al día con sus confidencias.

Lorena Gómez y Pilar Rubio, ¿enemistadas?

Que Pilar Rubio guarde una amistad tan cercana con la ex pareja de su cuñado ha despertado toda clase de rumores. La prensa siempre ha hablado de una supuesta enemistad entre la presentadora y la nueva pareja de René, Lorena, a la que Rubio no invitó a su despedida de soltera.

Fue la artista la que el año pasado quiso zanjar de una vez por todas los comentarios sobre una supuesta mala relación con su cuñada. "Esta pregunta se repite muchísimo. Espero que después de esto ya no se vuelva a especular sobre el tema. No hay mala relación con Pilar Rubio ni jamás la ha habido. Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas", respondió Gómez a un seguidor que le preguntaba sobre esta posible enemistad.