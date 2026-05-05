El cuadro surrealista que recrea Madonna en la alfombra roja de la Gala MET 2026

Te interesa Los looks más destacados de artistas en la alfombra roja de la Gala MET 2026

La Gala MET 2026 ha regalado looks que ya pasan a formar parte de la historia de la moda, y entre ellos sobresale el que ha lucido Madonna.

A la artista no se le resiste nada, y qué mejor manera de demostrarlo que con el código de vestimenta de este año, Fashion is Art. Así, la veterana ha llegado a la alfombra roja de la gala anual de Anna Wintour con toda una performance para recrear una escena de un cuadro surrealista.

Y es que Madonna ha reinterpretado la obra The Temptation Of St. Anthony. Fragment II, de Leonora Carrington. Vestida completamente de negro, la intérprete de Vogue ha lucido un tocado en forma de vela de barco que desplegaba unas gasas, cogidas por otras mujeres durante el evento. Todo ello en su conjunto recreaba una escena conocida en el estilo artístico del Surrealismo.

El contexto de la pintura

The Temptation of St. Anthony. Fragment II forma parte del movimiento del Surrealismo, y se inspira en la figura de San Antonio Abad, un ermitaño cristiano del siglo III conocido por resistir intensas tentaciones demoníacas en el desierto. Se trata de un tema trato en el arte recurrentemente.

En la obra concreta de Carrington se pueden ver criaturas mitad humanas y mitad animales, además de figuras espectrales y elementos propios de rituales. Y Madonna ha recreado en la Gala MET toda la escena, contando con figurantes para llevar su extenso velo.