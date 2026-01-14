Cuántas personas caben en el estadio Metropolitano de Madrid: este es el aforo para ver el concierto de Bruno Mars

Bruno Mars durante uno de sus conciertos de su gira '24k Magic' | Agencias

Bruno Mars ha elegido el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid , el hogar del Atlético de Madrid, para llevar a cabo su único concierto en España el día 10 de julio de 2026 en la capital. Un recinto moderno en el que se darán cita miles de fans del hawaiano.

El estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid ha sido el espacio elegido por Bruno Mars para llevar a cabo su concierto —y único, de momento— de la gira mundial The Romantic Tour el día 10 de julio de 2026.

Se trata del uno de los tres espacios con mayor capacidad de la capital, junto con el Santiago Bernabéu, cuyos problemas de insonorización hizo que se cancelen todos sus conciertos previstos, y el Movistar Arena, sensiblemente menos espacioso.

La capacidad del estadio Metropolitano de Madrid

El Metropolitano es el estadio donde se desarrollan los partidos del Atlético de Madrid. Fue en verano de 2023 cuando se llevaron a cabo obras importantes para ampliar su aforo para los eventos deportivos, añadiendo 1.846 nuevas butacas y llegando a un aforo total de 70.460.

"Tras un análisis exhaustivo de los distintos espacios del graderío, se han instalado un total de 1.846 nuevas butacas, aprovechando los espacios y terrazas de gran amplitud que se asoman al terreno de juego desde distintas ubicaciones y, en menor medida, armonizando la separación desproporcionada y desigual que existía entre butacas en algunas filas de determinados sectores", explica la nota publicada por el club madrileño en su web.

Estas reformas, en consecuencia, también tuvieron su efecto en la capacidad para los conciertos musicales organizados en el Metropolitano como el que protagonizará Bruno Mars, "pudiendo llegar hasta los 60.000 espectadores dependiendo de la disposición del escenario", como explica el club.

Una capacidad que, teniendo en cuenta lo ansiosos que están los fans de Bruno Mars por volver a verle en directo, llenará el estadio sin problema. Así que quién sabe si el cantante de I Just Might anunciará alguna fecha extra.

Recordemos que el cantante no venía a España desde su gira 24K Magic World Tour en 2018.