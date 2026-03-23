¿Cómo será el Estadio Shakira en Madrid? Así son los trabajos de los estudios BIG y Yellow Studio

Desde que se anunció la residencia europea de Shakira en Madrid no dejan de sucederse preguntas y muchas tienen que ver con su ubicación.

La cantante colombiana no actuará en un estadio ni en un recinto conocido y sus conciertos serán en el Estadio Shakira, que la promotora Live Nation levantará en el espacio Iberdrola Music en el barrio de Villaverde.

"Me da hasta vergüenza decirlo, pero sí, el estadio Shakira. Y ahí va a haber muchas sorpresas, amigos, artistas, invitados y muchas cosas más que ya no les puedo contar porque me matan [risas]", decía la intérprete en una entrevista en El País sobre la sede de sus shows, obra del arquitecto danés Bjarke Ingels y el estudio de diseño Yellow Studio.

Un arquitecto danés con sede en Nueva York

El estudio BIG, del prestigioso arquitecto danés Bjarke Ingels, quien ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el Premio Europeo de Arquitectura, colabora con el estudio internacional de diseño creativo y escenografía Yellow Studio para la construcción de este espacio temporal que albergará los conciertos de Shakira —por ahora tres aunque la previsión es que se amplíen a diez—.

Su nombre puede sonar ajeno, pero lo cierto es que su obra no es nueva en España. El estudio danés es coautor de, entre otras obras, este imponente edificio, sede del estadio GOe Gastronomy Open Ecosystem en San Sebastián, o del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Bjarke Ingels es también responsable de la Times Square Valentine que se levantó en 2012 en Nueva York y es famoso por sus complejos de viviendas como el proyecto 8 House en Copenhague o VIA 57 West en Manhattan. También, de la sede de Google North Bayshore.

Bad Bunny, los Grammy y Eurovision

El trabajo de Yellow Studio es aún más conocido para cualquier amante de la música.

El estudio de diseño y está detrás de numerosos espectáculos musicales destacando la Super Bowl de Bad Bunny o de la propia Shakira, protagonista del espectáculo en 2020 junto a Jennifer Lopez.

Con sede en Nueva York, este estudio también ha trabajado en el escenario de los Premios Grammy 2026, la actual gira de Shakira, Eurovisión 2023 o los MTV EMA 2019. Y estos son solo cuatro ejemplos porque su lista de proyectos es infinita como se puede comprobar en su página web. ¡No te los pierdas!