Rosalía reprograma de nuevo uno de sus conciertos en el Madison Sqaure Garden de Nueva York por la victoria de los Knicks

El LUX TOUR de Rosalíase está enfrentado a diversos cambios con la rama americana de la gira.

La artista tuvo que posponer los tres primeros shows de la gira a causa de una "emergencia familiar" que le impidió subir a los escenarios de los shows en Miami y Orlando. La catalán a reapareció en el espectáculo de Boston, donde se sinceró con su público: "Cuando te ocurre algo inesperado y doloroso, puede ser difícil seguir adelante. Aunque creo que hacer esto merece la pena".

Y cuando todo parecía volver a su curso, Rosalía se ha vuelto a ver obligada a cambiar su gira. Esta vez es respecto a uno de sus conciertos programados en el Madison Square Garden de Nueva York.

Una reprogramaci´no de última hora

El LUX TOUR contaba con dos shows en el Madison Square Garden los días 16 y 17 de junio. Sin embargo, desde que se cerraron estos conciertos existía una cláusula advirtiendo que la fecha del día 16 podía cambiar si los Knicks llegaban lejos en los playoffs de la NBA.

Y así fue: los Knicks alcanzaron las Finales de la NBA y el Madison Square Garden tuvo que reservarse para posibles partidos, entrenamientos, producción televisiva y logística asociada a las Finales. Por ello, el concierto del 16 de junio fue aplazado inicialmente al 18 de junio.

Según informan aficionados y medios, después surgió otro problema: la celebración y los eventos relacionados con el éxito de los Knicks también afectaron la disponibilidad del recinto, provocando nuevos cambios y mucha confusión entre quienes tenían entradas. Y precisamente debido a uno de estos eventos se ha vuelto a programar el show de Rosalía su día original, el 16 de junio.

En cuanto a las entradas, estas seguirán siendo válidas y no será necesario hacer ningún cambio.