Malú comparte el momento más íntimo con su hija Lucía: "Sí, puedo generar odios"

Tres meses tiene la pequeña Lucía, la hija de Malú y Albert Rivera. La pareja siempre ha sido muy celosa de su intimidad, pero tener un hijo es de las pocas cosas que te cambia la vida de un día para otro. Así, es normal que la cantante esté dedicada en cuerpo y alma a su retoño, pero sin olvidar la música y la profesión que tantas alegrías le ha dado.

Malú se enrola ahora en la nueva aventura de Antena 3, 'Mask Singer: adivina quién canta', un programa en el que como jurado deberá adivinar quién es el personaje que canta bajo la máscara. La cantante entró por videollamada a El Hormiguero para hablar de este nuevo proyecto y, con esta excusa, dejó a la audiencia encandilada con sus anécdotas de mamá.

El momento más especial del día de la cantante llega cuando la pequeña Lucía se queda dormida en los brazos de su madre, un momento de desconexión que Malú agradece como nunca antes le había pasado. "Cuando mi hija se me echa en el cuello ahí se acaba el día, el planeta, la vida, los teléfonos. Nunca he estado tan separado del teléfono, pero estoy con mi hija, ¡no me acuerdo ni que existe!", dice muy emocionada.

Lo cierto es que la cantante ha tenido suerte, porque a sus tres meses la pequeña Lucía no da nada de guerra. "Es un sueño de niña, cuando lleva 8 horas durmiendo la tengo que despertar para darle de comer. Sí, puedo generar odios", señala, sabiendo que a muchas madres no se les ocurriría despertar a su bebé a propósito. Los hay que tardan una eternidad en dormirse...

Sobre su nuevo disco y la posibilidad de lanzar próximamente un nuevo trabajo musical al mercado, Malú asegura que de momento no tiene ninguna prisa. "No tenía ninguna prisa, y lo hemos ido haciendo sin ningún tipo de estrés. Y como todo fluye más, la no presión y de no necesidad de correr, el no ponerme una fecha, todo está saliendo súper rápido", asegura.