Manu Baqueiro, de cerca: su hermano Alfonso, su tonteo con Patricia Conde y sus dos restaurantes

Te interesa Conoce al hermano actor de Manu Baqueiro que desciende de un marquesado gallego como él

Madrileño, 46 años, abogado, aristócrata, hermano de Alfonso Bassave y actor. Este es el currículum de Manu Baqueiro, uno de los cuatro finalistas de Masterchef Celebrity 2022, la gran sorpresa de esta edición del talent culinario y ganador de la primera prueba del concurso.

Antes de pasar por los fogones del concurso, Baqueiro ya era un rostro habitual de la televisión, especialmente de los amantes de las telenovelas. Desde 2005 —sí, desde hace 17 años— el actor da vida a uno de los protagonistas de Amar es para siempre —antes Amar en tiempos revueltos—, la serie de las tardes de Antena 3 que se emite de lunes a viernes y que hoy por hoy es la más vista de la televisión.

En esta ficción, es Marcelino Gómez Marce, el marido de Manuela Sanabria —a la que interpreta la actriz Itziar Miranda— y el dueño de El Asturiano, el bar que es punto de encuentro de todos los vecinos y asuntos del barrio.

Aceptó este trabajo cuando tenía 29 años y estaba a punto de marcharse a Nueva York para seguir estudiando interpretación, aunque primero, por tradición familiar, se licenció en derecho. “Me ofrecieron el papel de un simpático tabernero que se llamaba Marcelino y acepté”, contó a la revista Diez Minutos donde también reconoció que no puede “estar más agradecido por continuar en este proyecto”.

Alfonso Bassave, su hermano famoso

En la segunda temporada de la telenovela, Baqueiro compartió pocas escenas pero mucho tiempo en el set de rodaje con alguien muy especial y cercano, el actor Alfonso Bassave, conocido por sus trabajos en las series Un paso adelante, Hispania o Antidisturbios.

La coincidencia de ambos actores no tuvo mayor relevancia, pero, para sorpresa de muchos, la participación de Manu Baqueiro en Masterchef Celebrity ha descubierto que ambos actores son hermanos. Bassave fue uno de los invitados del finalista en el programa en el que los concursantes se reencontraron con sus familiares.

Manu es el mayor y Alfonso, el pequeño. Son hermanos de madre, Julia López de Sa, miembro de la saga aristocrática del marquesado de San Eduardo. Del primer marqués, Eduardo Juan Bassave, un empresario cubano que se instaló en A Coruña, ha tomado el hermano menor el apellido.

El padre de Manu es Manuel, de quien el actor se deshizo en halagos en el programa con familiares de MasterChef Celebrity.

"Mi padre lo es todo, es una fuente de inspiración, una persona a la que admiro mucho porque, por muchas dificultades, siempre ha sido una persona muy positiva. Está muy orgulloso porque sabe que me estoy dejando la piel", dijo al hablar de su progenitor, el cocinillas de la familia.

Socio de Carles Francino y Aaron Guerrero

Bassave se ha declarado fan número uno de su hermano como concursante en Masterchef Celebrity, pero es que Baqueiro ha demostrado a lo largo de estas semanas de programa que es un cocinillas, y que la cocina y la gastronomía son su debilidad. De hecho, él es, junto a Carles Francino, socio del restaurante Decadente en Madrid; y con Aaron Guerrero regenta la taberna La Tía Feli, también en la capital.

Manu Baqueiro presume también de una estrecha amistad con el chef Dabiz Muñoz del que dice que es “un valiente que ha sacado adelante su pasión".

Exnovio de Lorena Van Heerde y tonteo con Patricia Conde

De sus amistades presume en entrevistas y redes sociales, pero con su vida sentimental se muestra extremadamente discreto: sólo se sabe que mantuvo una relación con la ex Miss España Lorena Van Heerde y es más que evidente la atracción por su rival en la final del concurso Patricia Conde.

Los dos finalistas derrochan tensión y complicidad a partes iguales, e incluso hubo un programa en el que las cámaras captaron lo que pareció un beso entre los concursantes.

Ellos no se mojan y, al ser preguntado por su compañera, Manu es conciso: "De mi vida privada no hablo, ahí no me pillas (...) como amiga al fin del mundo, no vas a sacar más".

Pero más allá del coqueteo —falso o verdadero— con la presentadora de Sé lo que hicisteis..., lo que sí que se ha llevado del talent es una relación de amistad con ella y con sus compañeros de edición, especialmente con el también actor Fernando Andina, con el humorista Xavier Deltell y el periodista Nico Abad.