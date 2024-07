Margot Robbie, embarazada de Tom Ackerley: su íntima boda en Australia y cómo se conocieron

Nuevo bebé en camino. Margot Robbie se suma a la lista de celebrities que este verano disfrutan de una dulce espera. Desde Dulceida hasta Hailey Bieber, pasando por MeryTuriel, Marta Rimbau o Rooney Mara. Un baby boom mediático que no deja de acaparar portadas de revista y titulares.

Este embarazo sale a luz después de que la revista People haya difundido unas imágenes de la actriz sin esconder la barriguita premamá. Ella, de momento, no se ha pronunciado al respecto, pero no cabe duda de que se trata de un paso más allá en su relación con Tom Ackerley, que igual que ella tiene 34 años y con el que se casó en el año 2016.

Cómo se conocieron Margot Robbie y Tom Ackerley

Tom Ackerley y Margot Robbie coincidieron por primera vez durante el rodaje de la película Suite Française, estrenada en 2014, donde afianzaron una amistad que pronto se tornaría en una relación sólida. Empezaron como amigos, pero con el tiempo la actriz decidió afrontar la realidad y confesarle su amor.

En 2016, el mismo año en el que se dieron el sí, quiero, la australiana contaba a la revista Vogue que lo suyo había sido amor a primera vista. "Siempre estuve enamorada de él, pero creía que no me iba a querer de esa manera. Pensé: 'No conviertas esto en algo raro, Margot. No seas estúpida y díselo'. Y luego ocurrió y lo vi como algo lógico. Tenía todo el sentido", contaba.

Un año después declararse al conocido productor británico, la pareja se casó en una ceremonia muy íntima celebrada en Australia. La boda, a la que solo acudieron 50 invitados, contó con un menú de lo más informal. Tal y como publicó el medio The Northen Star, la pareja ofreció a los comensales una selección de pizza y de platos cocinados al instante en una gigantesca barbacoa. De postre se sirvieron Chocopops, unos cereales de chocolate que los comensales podían servirse desde un dispensador.

Apenas se difundieron fotos e instantáneas de ese día, pero en su momento, la propia actriz compartió en su Instagram una prueba de la ceremonia que posteriormente eliminó.

Margott Robbie en su boda con Tom Ackerley | Instagram Margot Robbie

Forman un tándem perfecto tanto en lo personal como en lo laboral. Él ha producido muchas de las películas que ella ha protagonizado, como la aclamada Barbie. Son incansables trabajadores y hasta pospusieron su luna de miel en Tahití para terminar la grabación de Yo, Tonya.