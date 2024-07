La astronómica cantidad que le han pagado a Justin Bieber por cantar en una boda

Está a punto de ser padre junto a Hailey Bieber y últimamente se le ha visto muy centrado en su faceta más familiar.

Sin embargo, Justin Bieber no se ha olvidado de que es cantante y, como buena estrella que se precia, ha aceptado una astronómica cantidad de dinero por cantar en una boda.

No es el único. Rihanna, que igual que Justin lleva años alejada de la música, se embolsó cerca de 8 millones de euros por cantar para los mismos novios. Sí, la misma pareja que contrató a la de Barbados para actuar en las celebraciones previas al enlace, ha querido que el intérprete amenice musicalmente la segunda preboda que organizan. Después de varios eventos previos, la boda tendrá lugar entre el 12 y el 14 de julio y durará varios.

A Justin, según han publicado los medios locales, la habrían pagado 10 millones de dólares por actuar en esta fiesta previa. El cantante se desplazaba esta semana a Mumbai, donde los fotógrafos le captaron, para actuar para los novios. En el set, casi acústico, no faltaron hits como Baby, Peaches o What Do You Mean.

A juzgar por sus bailecitos y su cercanía con el público, Justin se lo pasó fenomenal.

Quiénes son los novios

Anant Amani y Radhika Merchant son los novios. Pero no son una pareja cualquiera. Anant Ambani es el hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, con una fortuna estimada en 118 mil millones de dólares. Su novia, Radhika es hija de un magnate farmacéutico. Ambos tienen 29 años y no han escatimado en detalles para su gran día.

Los festejos empezaron el pasado mes de marzo y se calcula que a la boda asistirán 16.000 invitados. En mayo, la pareja organizó un crucero de cuatro días por el Mediterráneo, que incluía varias paradas en Europa. Allí cantaron los Backstreet Boys, Katy Perry y el tenor Andrea Bocelli, además de contar con la presencia de decenas de estrellas de Bollywood.