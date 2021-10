María, la hija de 20 años de Guardiola, sale con el futbolista Dele Alli

María Guardiola, la hija mayor de Pep Guardiola y Cristina Serra, sale con el futbolista Dele Alli. La noticia la ha confirmado el Daily Mail, que ha pillado a la pareja saliendo del exclusivo restaurante Novikov, situado en Berkeley Street, en Londres.

Los dos jóvenes, de 20 y 25 años, se fueron después a un Starbucks, donde fueron fotografiados con sus consumiciones en la mano para después subir a un coche que les esperaba.

La cita se produce seis meses después de que la hija de entrenador del Manchester City y el jugador del Tottenham Hotspur fuesen vistos juntos por primera vez.

De esa primera cita dio cuenta el diario sensacionalista The Sun, que los fotografió en uno de los locales de moda de Londres, el bar Cloud 9. En las fotos no se les veía la cara, pero daban por seguro que se trataba de ellos. Según apuntaron entonces varios testigos, Dele y María demostraron públicamente la atracción que existe entre ellos sin pensar en las miradas indiscretas. "No les importó quien les pudiera ver mientras se besaban frente a la cabina del DJ", manifestaron.

En aquel momento se publicó que María había dicho a su círculo cercano que eran solo amigos.

María Guardiola, una 'influencer' en Londres

María es la hija mayor de Pep Guardiola y Cristina Serra. Nació en 2001. Actualmente vive en Londres, donde está estudiando, y además lleva una vida muy activa en redes sociales. En Instagram tiene más de 123.000 seguidores, aunque su cuenta es privada.

Las fotos que publican son principalmente de viajes, hoteles a todo lujo y de restaurantes, aunque una de la más celebrada fue la que publicó con motivo del cumpleaños de Pep Guardiola. Un intenso abrazo padre-hija en blanco y negro y con muchos me gusta.

Dele Alli y su 'app' para ligar

El futbolista de los Spurs Dele Alli fue noticia el pasado febrero cuando se separó de su novia, la modelo Ruby Mae, con la que tuvo cinco años de relación.

Según se dijo, en la ruptura tuvo mucho que ver la excesiva afición del futbolista a los videojuegos. En ese momento, su círculo íntimo dijo que se quedó destrozado y decidió abrirse una cuenta en Raya, la exclusiva app para ligar que usan celebrities como Cara Delevingne o Ben Affleck.

¿Lo hizo y encontró ahí a María? ¿O no le hizo falta porque antes conoció a María? La duda queda en el aire. De momento, dejaremos el foco en saber si se consolida o no la relación.