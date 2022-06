María del Monte: "Yo nunca he estado en el armario, ahí tengo la ropa"

María del Monte fue una de las protagonistas del Orgullo de Sevilla al ser la encargada de dar el pregón, como pistoletazo de las fiestas.

La tonadillera apareció con un mantón con la bandera LGBTIQ+ y habló por primera vez abiertamente sobre su homosexualidad y su vida privada: "¿Qué os pensáis? ¿Qué yo soy como he dicho en alguna ocasión un robot? ¿Qué yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años, pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie.

Entre otras cosas, del Monte aseguró que su pareja se encontraba entre el público pero que era decisión suya si quería subir al escenario o no.

María del Monte, pregonera del Orgullo en Sevilla 2022 // Gtresonline

Ahora, la cantante ha continuado hablando del tema en una entrevista con el periodista Aimar Bretos, donde ha asegurado que salir a dar el pregón y hablar abiertamente de su orientación sexual no le ha cambiado en absoluto: "Estoy igual que estaba hace una semana. No estoy ni mejor ni peor. Todo el mundo me pregunta cómo estás. ¿Me veis mala cara? ¿Tengo mal color?".

Además, del Monte ha asegurado que ella nunca ha ocultado su orientación sexual, aunque no haya querido hablar públicamente de ello por ser celosa de su intimidad: "Yo no he estado nunca en ningún armario. Ahí tengo la ropa. Habrá quien tenga polillas, pero yo no".

Por otro lado, ha lamentado que todavía nos encontremos en un punto en el que las personas no heterosexuales tengan, en algún momento de su vida, "confesar" cuál es su orientación sexual: "¿Por qué un chico o una chica se tiene que sentar con sus padres a decirles yo soy homosexual? ¿Por qué tiene que confesarse? Hay que llegar al punto en que el chico llegue a su padre y le diga "mi novio se llama Daniel".