María del Monte, pregonera en el Orgullo de Sevilla: "Tengo una familia desde hace 23 años"

Las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ han empezado en Sevilla y lo han hecho con una pregonera muy especial. María del Monte se encargó este jueves de dar el pistoletazo de salida a la celebración con un emocionante discurso, en el que ha reivindicado a su familia y se ha reivindicado como una más del colectivo. "Soy una persona más de todos los que estamos aquí", dijo antes de bajarse del escenario.

El nombre de la pregonera de Sevilla era una sorpresa de la organización para los asistentes a la convocatoria, que lo descubrieron solo unos minutos antes cuando María del Monte llegó en coche y se asomó por la ventana del techo solar.

La tonadillera se asomó para saludar a los convocados mientras ondeaba un mantón con la bandera LGTBIQ+, que muchos han bautizado como la nueva bandera del orgullo andaluz.

Ya en el escenario y sin soltar el mantón, María del Monte pronunció un emocionante discurso lleno de fuerza y que terminó entre vítores.

"¿Qué os pensáis? ¿Que yo soy como he dicho en alguna ocasión un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años, pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie.

Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por nadie. Nunca. Nunca. Por supuesto, que tengo el amor de mi vida, que he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? ¿Estoy yo loca? ¿Soy una inconsciente?

Sí quizás he intentado proteger a esa familia porque todos sabéis que si yo fuera mecanógrafo no pasaría nada, a mí por mí me da igual, lo que no quiero es que la gente a la que yo quiero sufra. Pero quiero que sepáis, antes de bajarme da aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forma parte del mundo y que, por supuesto, mi pareja esta tarde está aquí. Os empecé hablando de libertad, yo voy a respetar su libertad. Sé que está aquí y si quiere subir que suba, sino que no. La voy a seguir queriendo lo mismo".

Las palabras de María del Monte fueron celebradas en Sevilla y por los usuarios de Twitter, que celebraron las palabras y la actitud de la tonadillera. El jueves 23 de junio de 2022 ha sido un día grande.