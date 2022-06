Orgullo LGTBIQ+: los famosos que han dado un paso al frente durante el último año

El 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo, una jornada de fiesta y reivindicación. Se lucha por la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Lo hacen anónimos y famosos. Lo hacemos todos. Y en esa lista de famosos hay seis que han dado un paso al frente este último año contando su experiencia.

Aunque queda mucho camino por recorrer, cada vez hay más personas que se muestran sin miedo tal y como son. Porque así es como hay que vivir.

María del Monte

María del Monte, pregonera del Orgullo en Sevilla 2022 // Gtresonline

La tonadillera María del Monte fue la pregonera de las Fiestas del Orgullo de Sevilla. La aparición de la cantante fue una sorpresa, así como sus palabras.

“Soy una persona más de todos los que estamos aquí”, dijo ondeando un mantón con los colores de la bandera arcoíris.

La artista de 60 años, que se ha convertido en el personaje del momento, también aprovechó para presentar a su pareja, la periodista Inmaculada Casal, con quien mantiene una relación desde hace 23 años.

"Nunca me he liberado en el amor porque nunca he sido prisionera. Nunca me he escondido de nada ni de nadie", había dicho antes en una entrevista en televisión.

Tras el éxito de su pregón, la tonadillera quiso lanzar otro mensaje: "Le doy las gracias a Sevilla, al alcalde que me dio la oportunidad de hacer esto, y al amor. Que me estoy haciendo mayor… De los malos momentos se aprende y yo he aprendido a mirar con los ojos de muy adentro”.

Arkano

Otro de los famosos que desveló su orientación sexual en el último año fue el rapero Arkano, quien reconoció en MasterChef Celebrity ser bisexual. Su compañero Eduardo Navarrete le rreguntó y él no lo dudó.

El freestyler de 28 años aseguró estar abierto a todo, y aunque en Tinder,de momento sólo liga con chicas, también siente atracción por los hombres.

Además, en la revista Shangay, el de Alicante dio más detalles de su sexualidad y decidió hablar de este aspecto de su vida más íntima: "En el programa surgió este tema sin más, y si lo vio un chaval de quince años al que por primera vez le ha gustado un chico de su clase y me sigue, que vea que es algo natural".

Arkano también incidió en la importancia de hablar con naturalidad "y más en un momento en el que la sociedad está polarizada y han aumentado las agresiones homófobas": "Por el círculo en que me muevo, siento que vivo en una burbuja, pero, claro, luego ves y lees unas cosas...".

Rebel Wilson

La actriz Rebel Wilson reveló hace solo unos días que su nueva pareja es una mujer. La intérprete, conocida por sus papeles en Dando la nota y La boda de mi mejor amiga, anunció en su cuenta de Instagram que había encontrado a su "princesa Disney" al presentar a la empresaria Ramona Agruma.

La noticia ha suscitado mucha polémica ya que, tan solo un día después de que Wilson compartiese esa imagen, el diario The Sydney Morning Herald afirmó que sabía sobre esa relación antes de que se hiciera pública.

Su reportero de celebridades, Andrew Hornery, publicó en una columna que el periódico tenía información sobre la relación y contactó a los representantes de la australiana para solicitar algún comentario, dándole un plazo de dos días.

Dicha columna fue calificada por los activistas LGBTQ+ como un hostigamiento. Además, la artista de 42 años respondió a una publicación de Twitter diciendo que no había revelado su orientación sexual por elección propia. Finalmente, Hornery admitió que "se había equivocado" en su enfoque y el medio decidió retirar la columna.

Josh Cavallo

El pasado mes de octubre Josh Cavallo se convirtió en el primer jugador de la A-League (la principal categoría de fútbol en Australia) en decir públicamente que es gay, un caso prácticamente inédito en el fútbol de alto nivel.

El centrocampista del Adelaide United, de 21 años, publicó un vídeo titulado La verdad de Josh reconociendo que "crecer siendo gay y jugar al fútbol eran dos mundos cuyos caminos nunca se habían cruzado”.

"Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estado luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo", declaró.

Su confesión llevó a Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Pau Gasol y otras personalidades del deporte a mostrar su apoyo al futbolista australiano.

Dove Cameron

La actriz Dove Cameron sorprendió a sus fans al protagonizar una portada en la revista Gay Times. En la misma edición, se identificó como bisexual y queer, además de que comentó acerca de su proceso para salir del armario

“Se trata de quién soy en general, en vez de solo con quien salgo o me acuesto”, defendió la joven de 26 años.

Decidió dar este paso después de que la letra de su canción We Belong recibió acusaciones de queerbaiting (término que se refiere a autores, escritores, guionistas o directores que intentan atraer a una audiencia LGBTQ+ haciendo creer que van a existir personajes LGBTQ+ pero no).

Ante esta situación, la artista dijo querer representar a través de su música lo que es: “Soy supergay”.