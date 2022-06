Qué significan los colores de la bandera LGTBIQ+

El próximo 1 de julio, la bandera arcoíris vuelve a las calles de Madrid para luchar por la igualdad y la dignidad del colectivo LGTBIQ+. Desde finales de los años 70, esta insignia se ha utilizado para reivindicar la diversidad. Sin embargo, poca gente conoce el significado de cada uno de los seis colores que la forman.

El origen de la bandera LGTBIQ+

Antes de que existiera la bandera LGTBIQ+, el colectivo utilizaba el mismo triángulo rosa que utilizaba la Alemania nazi en los campos de concentración para identificar a las personas que las autoridades habían considerado hombres homosexuales. Este triángulo reapareció en 1970 y comenzó a ser utilizado como símbolo de protesta contra de la homofobia. Además, durante esa época, se empezó a utilizar la lambda, la undécima letra griega minúscula equivalente a la ‘L’ y la inicial de la palabra ‘liberación’.

No obstante, la primera bandera del Orgullo fue creada en la década de los 70 por el diseñador y activista estadounidense Gilbert Baker, del que se dice que se inspiró en la canción Somewhere over the Rainbow, de El mago de Oz, para coserle franjas de ocho colores diferentes al estandarte: rosa, rojo, naranja, amarillo, verde turquesa, azul y morado.

Bandera LGTBIQ+ original de los años 70 // Wikimedia Commons

Sin embargo, cuando en 1978 el activista Harvey Milk fue asesinado, la demanda de banderas aumentó y se eliminó la franja rosa ante el desabastecimiento de ese color.

Más tarde, este símbolo comenzó a verse verticalmente en diferentes lugares de San Francisco y, como las luces de los postes no permitían apreciar bien el turquesa, se quitó ese otro color para finalmente dejar seis franjas.

Durante los años 90, la bandera tuvo gran popularidad a nivel nacional, sobre todo en Estados Unidos. Fue a partir de esos años cuando ya comenzó a estar presente en otros lugares del mundo.

Al final, el resultado es la bandera que conocemos hoy en día, está compuesta de rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta y se ha convertido en uno de los elementos más representativos del orgullo LGTBI+ desde 1994, cuando se estableció realmente como el símbolo del Orgullo Gay.

¿Qué significan los seis colores de la bandera LGTBIQ+?

La bandera LGTBIQ+ actual con seis colores // Wikimedia commons

Los diferentes colores simbolizan la diversidad del colectivo y van asociados a la vida plena y felicidad.

Rojo: vida

Naranja: salud

salud Amarillo: luz del sol

Verde: naturaleza

naturaleza Azul: serenidad

Violeta: espíritu

A pesar de que en la bandera actual, el rosa y el turquesa ya no existen, estos colores también tenían su significado:

Rosa: sexualidad

Turquesa: magia y arte

Miembros del colectivo LGTBIQ+ que tienen su propia bandera

Otros miembros del colectivo LGTBIQ+ también cuentan con su propia bandera para visualizar su orientación sexual o su identidad de género:

La bandera del orgullo bisexual consta de tres colores:

Bandera del orgullo bisexual // Wikimedia Commons

El magenta: representa la atracción por el mismo sexo.

El azul: simboliza la atracción por el sexo opuesto.

simboliza la atracción por el sexo opuesto. Lavanda oscura: representa la atracción por ambos sexos.

Por su parte, la bandera del orgullo transgénero consiste en cinco bandas horizontales:

Bandera del orgullo transgénero // Wikimedia Commons