María Pombo habla por primera vez sobre el acoso que sufre en las redes: "Llevo un año yendo al psicólogo"

María Pombo es una de las influencers españolas con más seguidores y, aunque siente el cariño de la gente, en muchas ocasiones ha recibido amenazas. Así lo ha explicado ella misma en una charla con el también influencer Luc Loren.

La joven madrileña ha hablado por primera vez de la salud mental, contando así su experiencia. "Me siento una persona muy afortunada, por todo lo que me está pasando y por cómo estoy de forma personal", expresa María Pombo, aunque añade que lleva "unos meses con más ansiedad de lo normal", ya que ha vivido lo mejor de su vida: anunciar que será madre; pero también le diagnosticaron esclerosis múltiple.

Además, la influencer también ha confesado que no se siente bien al confesar que sufre ansiedad: "Siento que no se puede decir en alto que estás mal cuando estás en una posición privilegiada" y le apena saber que en las redes no puede "decir las cosas tal cual porque la gente aproveche para incitar más al que te vaya peor".

María Pombo ha explicado que hace un año que está "yendo al psicólogo porque es muy importante cuidar la mente". Siente que en las redes hay mucha presión, tanto por los comentarios buenos como por los malos, y por lo tanto, cree que necesita ayuda para gestionar esto y las emociones.

Por otro lado, la joven también ha recordado las polémicas en las que se ha visto envuelta, aunque confiesa que "cuando me meto en polémicas no lo hago aposta" pero lo peor, dice, es el odio y las amenazas que recibe. "Hay comentarios que me han hecho mucho daño", ya que le han llegado a desear la muerte y se han metido con su familia: "Me acuerdo que el primer comentario por el que lloré fue el de 'tu madre se merece la enfermedad que tiene'" -la madre de Pombo sufre esclerosis múltiple.

Pero, María Pombo tiene claro que no quiere volver a vivir más situaciones dramáticas: "No sobrevivo a otra polémica, mi mente no sobrevive a una polémica más". Quiere dejar claro que "por muy afortunada que te sientas, no tiene nada que ver con la felicidad mental".

Además, ha hablado de la esclerosis múltiple, de cómo se sintió cuando se la diagnosticaron. Pero también ha confesado cómo se siente ahora, que está esperando a su primer hijo y cumplirá uno de sus mayores sueños: ser madre.