María Pombo anuncia que está embarazada: "Llegas para alegrarnos la vida"

"A María cuando era pequeñuca le preguntábamos que qué quería ser de mayor y decía 'madre', madre era su gran vocación".

Con esta revelación y un emotivo vídeo, la influencer María Pombo ha compartido en sus redes sociales una de las noticias más felices de su vida: pronto se convertirá en madre junto a su marido Pablo Castellano, con el que se dio el 'sí quiero' el verano pasado en una boda rodeada de familiares y amigos.

La dulce noticia llega acompañada de una publicación en la que podemos ver a María junto a una ecografía y una pequeña recopilación de imágenes de su infancia, además de dos fotos junto a su chico y el test de embarazo con el que descubrieron que pronto serían uno más en la familia.

"Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. No has nacido y ya te queremos".

La pareja ha recibido multitud de felicitaciones de amigos y compañeros de profesión. "¡Enhorabuena! Estas noticias siempre emocionan", comentaba La vecina rubia. "Enhorabuena mi amor, un abrazo enorme", escribía la modelo Lucía Rivera. "Lloro sin parar", decía Laura Matamoros, y Paula Gonu les daba la enhorabuena a los dos.

La influencer ha comenzado la desescalada a la 'nueva normalidad' con una mudanza, abandonando su céntrico piso de Madrid para vivir en la casa en la que ahora criarán a su primer hijo.