Mariah Carey luce su 'All I want for Christmas is You' en la inauguración del partido navideño de la NFL

El partido navideño de la NLF estrenó sus actuaciones musicales a lo grande. Este 25 de diciembre se enfrentaron en el campo Houston Texans contra Baltimore Ravens, pero más allá del juego el evento deportivo estuvo marcado por las actuaciones de las más grandes de la música.

De hecho, la primera sorpresa llegó de la mano de la reina de la Navidad, Mariah Carey. Netflix aprovechó que retransmitía el partido para promocionar sus estrenos en una introducción que dejaba ver a Mariah Carey interpretando su famoso All I Want For Christmas is You.

En el vídeo introductorio se ve un símil de la artista preparándose con sus mejores galas, mientras los deportistas se ponen su equipación. A continuación, la cantante ya debuta sobre la azotea nevada de un edificio, con bailarines y niños actuando como elfos de Navidad.

A las imágenes de Mariah Carey dándolo todo un año más se intercalan la del juego en el campo y las de los espectadores disfrutando del partido desde sus casas y los bares. ¡Toda una celebración!