Mariah Carey sabía que su hermana Allison se moría y no quiso hablar con ella

La relación entre Mariah Carey y su hermana mayor, Allison, ha sido de todo menos fraternal. Durante años, la cantante ha mantenido distancia con su hermana, una mujer con un pasado marcado por la adicción, la prostitución y los escándalos.

Según ha informado Page Six, Mariah Carey nunca se puso en contacto con su ya difunta hermana, Allison Carey, a pesar de tener conocimiento previo de que estaba muriendo. Un amigo muy cercano de la fallecida, David Baker, ha afirmado a The US Sun que la cantante "nunca intentó contactar" a su hermana mayor durante su distanciamiento, ni siquiera para ver cómo estaba Alison cuando ingresó en cuidados paliativos hace varias semanas.

"Una llamada telefónica o, mejor aún, una videollamada habría significado mucho para Allison. Pero nunca llegó", ha dicho Baker al medio. Según el entrevistado, la hermana mayor se encontraba alejada de la artista porque así lo había querido ella hace años.

"Ella habló de ello con frecuencia. Se preguntaba si Mariah o alguno de sus familiares asistirían a su funeral", ha declarado la fuente. "Me han dicho que se ha planeado un servicio conmemorativo para una fecha futura, pero por ahora no hay nada".

Qué ha pasado con la hermana y la madre de Mariah Carey

El lunes, Mariah confirmó la muerte de su hermana y su madre, Patricia Carey, quienes fallecieron trágicamente el mismo día. La artista lo comunicó a la revista People: "Perdí a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día".

Los conflictos entre las hermanas Carey han salido a la luz en diversas ocasiones, dejando claro que el vínculo familiar se ha visto gravemente dañado por los traumas del pasado. Mariah, por su parte, siempre había sido reservada sobre su vida personal, pero su autobiografía destapa las profundas heridas que le ha dejado su relación con su hermana mayor.

A lo largo de los años, la autora de We Belong Together, ha intentado mantener la paz, pero la acumulación de dolor y traición ha hecho que cualquier intento de reconciliación parezca imposible.