Maribel Verdú: de cómo conoció a Pedro Larrañaga al día que se emborrachó con siete años

Maribel Verdú es una profesional afortunada. La actriz de 51 años teme desde hace tiempo que dejen de llamarla, pero puede celebrar que su miedo por ahora es solo un miedo.

Este 2022 tiene pendientes de estreno dos películas —Historias para no contar y Raymond and Ray— y en 2023 estrena The Flash en Hollywood. "Desde que cumplí los 45 años empiezo el año pensando que es el último. Es cruel, pero en una mujer que se dedica a lo que me dedico, esa duda te asalta en cuanto cumples una edad. Y más en mi caso que he sido, por así decirlo, de las guapas. Pero pasa un año y otro y otro, y me siguen llamando", confesó en una entrevista en El Mundo en 2021.

La actriz, que debutó con 15 años en la película 27 horas, es consciente de que ella ha tenido "un poco de suerte" y que la aparición de las plataformas ha servido para ofrecer "más papeles para mujeres y para mujeres no necesariamente jóvenes". En 36 años de carrera ha trabajado en más de 75 películas y ha ganado dos de los 11 premios Goya a los que ha estado nominada, por la película Siete mesas de billar francés y Blancanieves.

El camino se empieza a despejar para las mujeres en el sentido laboral y en otros sentidos, Maribel Verdú defiende que queda mucho que recorrer. "Tenemos que seguir luchando. Yo me pienso morir a los 90 y estoy segura que hasta entonces y más hará falta seguir peleando por los derechos de las mujeres. Lamentablemente, en esta vida haber nacido mujer, gay o negro ha sido y será una desgracia. Siempre habrá que luchar", dijo en una entrevista en 2021 con El Mundo.

Víctima de acoso sexual

Maribel Verdú sabe bien cuál es la situación a la que se enfrenta las mujeres. En sus inicios, la actriz fue víctima de acoso sexual en el trabajo.

“No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades”, contó en una entrevista con Jesús Calleja. "Yo tuve que llegar a denunciarlo", continuó hablando de un capítulo que vivió hace mucho tiempo y del que no le gusta dar datos. "Lo sabe la gente que lo tiene que saber pero no España entera", zanjó.

"Me pasó algo muy fuerte con un director de producción"

La actriz no da datos de ese episodio pero sí puede contar momentos en que fue víctima de acoso sexual en el trabajo.

"Me pasó algo muy fuerte con un director de producción y fui a por compañeros hombres que me acompañaran para pedirle que lo repitiera delante de ellos, porque con ellos no se atreven", explicó en el especial Belle Epoque del programa Lo de Évole. "Que se te coloque un señor con el paquete detrás y saber que lo está haciendo adrede da mucho asco”, le había dicho a Calleja.

Más de 20 años con Pedro Larrañaga

La carrera de Maribel Verdú va de la mano de su pareja, el productor Pedro Larrañaga, a quien conoció gracias a su compañero, amigo y ahora cuñado Luis Merlo.

"Estaba haciendo Canguros con él [Luis Merlo] y leyendo un guion en donde había muchos personajes, que había escrito Pedro. Me enamoré de la pelirroja y le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y ahí me enamoré", contó Maribel Verdú en el programa que grabó con Jesús Calleja.

La aparición de Pedro cambió radicalmente su vida: "Cuando le conocí, hacía cinco películas al año, porque lo que quería era salir de mi casa. Pero desde que estamos juntos, lo que me gusta es disfrutar de la vida con él. Escojo cosas en las que creo de verdad".

La pareja se casó el 2 de septiembre de 1999 rompiendo la promesa que se hizo Maribel Verdú a sí misma cuando era pequeña.

"Yo desde que era muy pequeña he tenido claro que no quería llevar una vida convencional. Que no quería casarme, ni tener hijos, ni ir el fin de semana a los centros comerciales, de hacer la vida que quizá he tenido a mi alrededor. Y tú haces o lo que has tenido al lado o todo lo contrario. Y yo he salido de querer hacer todo lo contrario a lo que he vivido. Y cómo me va a costar si es lo que he elegido, me costaría llevar el otro tipo de vida, se me abrirían las carnes", explicó en una entrevista con El Economista.

El secreto de Pedro Larrañaga y Maribel Verdú

Maribel y Pedro llevan más de 20 años juntos y, cuando le preguntan por su pareja, la actriz se deshace en halagos: "Es la persona que hace que la vida sea mejor, más fácil, más divertida y más de verdad. Es mi marido, mi cómplice, mi mejor amigo, mi amante".

El secreto de su relación está en pasar tiempo juntos. "Nosotros tenemos un pacto, nunca estamos más de 15 días sin vernos. Cada 15 días, él viene a donde estoy yo y estamos juntos un tiempo. En 21 años, nunca nos hemos separado más de 15 días", le dijo a Calleja.

El otro secreto es la buena sintonía en la cama. "Conocer a mi marido es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. El secreto de lo nuestro es muy claro: querernos, respetarnos, admirarnos, que no exista rivalidad entre nosotros, reírnos a todas horas... y algo muy importante, el sexo, porque si no nos entendiéramos en la cama, nos convertiríamos en amigos", aseguró en Diez Minutos.

Sin hijos pero con un nieto

Maribel Verdú se casó (pese a lo que decía de pequeña) pero no ha tenido hijos. Nunca ha sentido la llamada de la maternidad pero se ha cansado de responder preguntas sobre el tema.

"Me han preguntado más por los hijos que por cómo estoy o qué película voy a estrenar", reconoció en una entrevista en El Mundo en la que lamentaba que "las mujeres están concebidas por la sociedad como una máquina de tener hijos y eso será así siempre".

Maribel Verdú lo tiene claro, como también es consciente de que el no querer ser madre fue el motivo que le llevó a terminar otras relaciones. “Sabía que tenían fecha de caducidad, porque ellos querían tener hijos y yo no”, le contó a Calleja sobre sus exparejas.

Con Pedro Larrañaga fue diferente por él había sido padre con su anterior pareja, Silvia Leblanc, con quien estuvo entre 1987 y 1999. Y no solo eso. Pedro también es abuelo. Su hijo mayor fue padre en 2011 y así Maribel Verdú se convirtió en abuelastra con 40 años.

El pasado de Maribel Verdú y Cayetano Martínez de Irujo

Antes de conocer a Pedro Larrañaga, Maribel Verdú tuvo varias relaciones conocidas. En 1988 protagonizó la película Soldadito español del director Antonio Giménez-Rico, con quien tuvo una relación pese a que él estaba casado y pese a que se llevaban 32 años.

A esta relación le siguió una con Cayetano Martínez de Irujo. En 1992 la revista ¡Hola los fotografió en una escapada romántica. También se dijo que estuvo con Emilio Sánchez Vicario y finalmente conoció al operador de cámara Pablo Fernández, su última pareja antes de empezar su relación con Pedro Larrañaga.

El día que la liaron con Carlos de Inglaterra

Con quien la relacionaron también fue con el príncipe Carlos de Inglaterra. Maribel Verdú fue víctima de una broma de Inocente, Inocente cuando tenía 22 años.

Diario 16 publicó en portada su relación con el heredero de la corona británica. "¡¿Cómo voy a conocer yo a Carlos de Inglaterra?!", exclamaba Maribel Verdú en la rueda de prensa en la que le gastaron la broma. Con voz temblorosa y muy nerviosa decía: "No lo he visto ni de lejos".

"Lo que me joroba es que yo esté implicada en la relación de nadie. Es que es absurdo... ¡Qué vergüenza! Es increíble", decía la actriz a la que no pararon de bombardearle con preguntas.

Todo resultó ser una broma: "El momento peor fue cuando Mari Pau Domínguez salió en las noticias en directo. Ahí me lo puse a llorar. No me lo podía creer", dijo años después. "Afortunadamente me lo tomé con mucho sentido del humor".

Los desnudos de Maribel Verdú

La carrera de Maribel Verdú pasa inevitablemente por sus desnudos en el cine. Faltan dedos de las manos para contar las veces que la actriz ha aparecido sin ropa en el cine.

Son escenas del pasado y escenas de las que no se arrepiente. "Me encanta. Con 24 años te puedes desnudar sin problema. También es cierto que si empezara ahora no me desnudaría a menos que ellos también lo hicieran. Yo enseño lo mío si ellos también", aseguraba en El Mundo en 2021. "Recuerdo que en 'Y tu mamá también' todos enseñábamos todo. Así sí, pero es más bien una excepción", contó sobre la película en la que compartió pantalla con Gael García Bernal y Diego Luna.

El día que se emborrachó con siete años

Lo que no se sabe tanto es la vida más familiar de Maribel Verdú. La actriz es la mayor de tres hermanos: tiene dos hermanas gemelas a las que adora, aunque de pequeña tenía serias rencillas con ellas.

"Fui la primera nieta, la primera sobrina, la primera hija. De repente, nacieron mis hermanas y toda la atención se desvió hacia ellas", dice la actriz, que se las quiso quitar de delante. "Yo tenía cinco años, mi madre se fue a tender la ropa, y yo aproveché para envolverlas con la cabeza y todo. ¡Les puse el cuco encima!", contó la actriz.

Maribel Verdú reconoce que de pequeña era bastante pieza aunque tocó techo el día que se bebió un whisky de su padre. "Yo después de comer tenía la costumbre de beberme un whisky, cosa que ya no hago. Me dormí la siesta y cuando me desperté me dijo mi mujer: '¿Y a la niña la has visto?'. Le dije: 'No'. Buscándola por la casa, se había bebido ella el whisky y estaba debajo de la mesa camilla con una mierda impresionante...", contó el padre.

"Parece ser que yo estaba debajo de la mesa camilla enloquecida cual mono en una jaula. ¡Enloquecida!", añadió la actriz. "Es que no dejó ni el hielo", apostilló Gregorio Verdú.