Marta Ortega rompe la regla de oro de Amancio Ortega y concede su primera entrevista

¡Bombazo en el WSJ Magazine! Marta Ortega, hija pequeña de Amancio Ortega y heredera natural del Imperio Inditex, posa para la revista y habla por primera vez con una publicación. Es su primera entrevista.

La joven de 37 años, casada con Carlos Torretta, hijo del diseñador Roberto Torretta, habla en el reportaje titulado Por qué Marta Ortega es el secreto del éxito de Zara sobre su papel en la empresa y cómo ve su futuro.

"Nunca sabes tu futuro y estoy abierta a él. Pero para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que eso es lo que siempre hizo mi padre", dice en el reportaje, donde asegura que siempre estará donde la empresa más me necesita.

Llega a la entrevista después de haber dejado personalmente en el colegio a su hijo mayor, Amancio. La pequeña, Matilde Torretta Ortega, cumplió un año en marzo y se sigue quedando en casa.

Marta Ortega rompe así la regla de oro de su padre: no conceder nunca una entrevista.

Es una conversación centrada en el funcionamiento de la empresa, aunque Ortega vierte también su opinión sobre su padre: "Creo que nunca fue el mejor en nada en particular, pero sí lo fue en encontrar a la mejor persona para hacer cada cosa".

El éxito de Inditex

Marta Ortega habla del que cree que es el secreto de Inditex y de, en general, el mundo de la moda: "Pasa por construir puentes entre la Alta Costura y la calle, entre la tecnología y la moda, entre el arte y la funcionalidad". De ahí que no se pierda ninguna de las citas de los grandes diseñadoras.

"No solo unas pocas personas deberían poder tener acceso a la alta calidad", asegura en la entrevista para luego contar que el objetivo de las colecciones de Inditex es que todos sus clientes puedan tener acceso a ese nivel de prendas.

El otro éxito del imperio es, según dice, el trabajo en equipo: "No se trata de que una sola persona haga un buen trabajo. Somos un equipo".

La hija de Amancio Ortega y Flora Pérez trabaja en contacto directo con los compañeros y en su día a día no importan las cifras: "Obviamente somos una gran empresa, pero siento que no es tan grande, no sé nada sobre las grandes cifras. Ni si quiera queremos hablar de ello, en nuestro trabajo diario no es algo que nos preocupe".

Marta Ortega, según Pablo Isla

El reportaje que WSJ Magazine dedica a Zara tiene otra voz. Pablo Isla, presidente del grupo desde 2011, dedica unas palabras a la hija de su m entro.

"Marta es muy humilde. Pero al mismo tiempo, por supuesto, tiene opiniones firmes sobre muchas cosas diferentes", asegura el ejecutivo, que tiene que claro que en un futuro, a medida que Inditex se centre cada vez más en la sostenibilidad, el papel de Marta Ortega tendrá más relevancia.