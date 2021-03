Marta Sánchez 'despixela' a su hija por primera vez: así es Paula

Pocos orgullos hay parecidos a los que siente una madre por su hija. Marta Sánchez no es ninguna excepción y ahora que su hija Paula ha cumplido la mayoría de edad, madre e hija han protagonizado la portada de la revista Hola! en donde han hablado de la relación que tienen entre ellas.

Paula nació hace ahora 18 años fruto de la relación de la cantante con Jesús Cabanas. Estuvieron juntos desde el 2002 hasta el 2010, ocho años, y aunque ahora tienen vidas separadas, ambos presumen de mantener una buena relación por su hija, al margen de las disputas que han protagonizado por la custodia de la pequeña.

Marta Sánchez y Jesús Cabanas en 2008 / Getty Images

La joven, que siempre se ha mantenido en el anonimato, rompe así el cascarón de la intimidad y se da a conocer para el gran público. "Ahora que cumple la mayoría de edad, me apetecía tener este recuerdo", dice su madre, que define a Paula como "una niña con algo especial".

La cantante reconoce que aunque es una niña "noble y con buenos sentimientos" se parece mucho a ella "en lo cabezota" que es.

La conexión entre madre e hija se palpa incluso a la hora de ponerse al día con tendencias de moda y música. Entre ellas se entienden y se dan consejos mutuos. "Las dos somos ordenadas, presumidas y apasionadas. De mí, ha heredado su pasión por la música (...) Me da consejos musicales, de tendencias nuevas. Está muy al día y tiene gusto e instinto. Me ayuda también a ser más pragmática, a que me tome todo con calma", explica.

Con tantos años de trayectoria a sus espaldas, Marta Sanchez confiesa que ahora se encuentra en un momento muy sereno de su vida. "Todo es más tranquilo y no necesito demostrar nada", asegura antes de desvelar que su hija tiene una fantástica relación con su pareja actual, Federico León: "La adora y Paula a él".

Aunque es cierto que la cantante había presentado a su hija Paula en las páginas de la misma revista cuando la pequeña tenía solo cuatro meses, esta entrevista juntas deja claro la buena sintonía que existe a día de hoy entre ellas.

Además, Marta Sánchez puede sentirse satisfecha porque además de haber conseguido la estabilidad familiar de la que presume, lanzó hace pocos meses su último sencillo: 'Brillar'.