Marta Sánchez estalla tras las críticas y burlas por compararse con Rosalía

En una entrevista para La Voz de Galicia, publicada hace unos días, Marta Sánchez hablaba de su exitosa trayectoria tanto en Olé Olé como en solitario, comparándose con Rosalía.

"Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno...", añadiendo que "hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado".

A pesar de que ha sido una de artistas más exitosas a finales de los 80 y principios de los 90, las declaraciones de Marta Sánchez no han gustado a todos los usuarios de Twitter, que llenaron esta red social con críticas y burlas hacia la artista, haciendo que el tema se volviese Trending Topic.

Frente a todos estos comentarios, Marta Sánchez ha querido pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, compartiendo un fragmento de la conversación por WhatsApp con el periodista que la había entrevistado.

"Tremenda repercusión con la entrevista. Supongo que si la has leído habrás sabido que no era en absoluto mi intención", empezaba el mensaje del periodista. "Solo quise hacer una entrevista blanca, estrictamente musical en la que también aflorara tu vertiente humana, siempre desde el reconocimiento y respeto, ese que como tú dices, te has labrado".

Marta Sánchez adjuntaba esta conversación dando su opinión de lo que ha sucedido en redes sociales: "Hablamos sobre mi carrera de 34 años. Y si, tuve una gran época de éxitos, tanto en “Olé Olé”, como en solitario. Yo no miento ni pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no", les dice señalando directamente a los 'haters', y añade: "Y por supuesto que no tengo que gustarle a todo el mundo. (Por cierto; a mi cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada...)".

Finalmente concluye asegurando que admira a Rosalía: "Quede claro que Rosalía me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista"